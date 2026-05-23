Символ дружби з Литвою: у Києві на Оболоні готують до відкриття новий міст

У південно-західній частині парку на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі столиці, завершується будівництво нового пішохідного мосту через заводь. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Цей масштабний інфраструктурний проєкт зводиться у межах офіційного партнерства між столицями України та Литви — подробиці читай в нашому матеріалі.

Архітектурну концепцію об’єкта розроблено за мотивами відомого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі, що робить його не лише важливим транспортно-пішохідним вузлом, а й помітним культурним символом на мапі Києва.

Ідея створення цього мосту виникла як знак глибокої солідарності, багаторічної дружби між Києвом і Вільнюсом, а також як жест підтримки українського народу з боку Литовської Республіки в умовах повномасштабної війни.

Зведення мостового переходу є ключовим елементом комплексного плану з благоустрою та оновлення паркової зони на вулиці Прирічній.

Міська влада підійшла до реалізації проєкту з урахуванням думки громади: під час підготовки та затвердження фінальної концепції просторових змін було організовано та проведено три етапи відкритих громадських консультацій із місцевими мешканцями.

Мер столиці підкреслив, що новий міст має першочергове соціальне та гуманітарне значення для мешканців Оболоні та всього міста. Створення додаткового сучасного, безпечного та безбар’єрного простору для прогулянок, занять спортом і відпочинку на свіжому повітрі є важливою складовою психологічної допомоги киянам.

Точну дату офіційного старту роботи мосту обіцяють анонсувати найближчим часом.

