Усик – Верховен: хто фаворит за версією букмекерів і які ставки на бій

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Поєдинок запланований на 23 травня 2026 року. Місцем проведення обрано Гізу, Єгипет. Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала цей поєдинок, і на кону стоятиме титул організації.

Які прогноз на бій Усик — Верховен і які коефіцієнти букмекерів — у матеріалі.

Прогноз на бій Усик – Верховен

У майбутньому поєдинку Олександр Усик вважається явним фаворитом. За оцінками букмекерів, українець може програти лише за малоймовірного збігу обставин.

Свій останній наш боксер провів у липні 2025 року, коли переміг нокаутом у п’ятому раунді британця Даніеля Дюбуа у реванші та вдруге в кар’єрі став абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

Згодом наш боксер втратив статус абсолютного чемпіона, оголосивши 17 листопада про добровільну відмову від поясу WBO.

Титул перейшов до британця Фабіо Вордлі, який був підвищений із тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

Спочатку очікувалося, що наступним суперником Усика стане Деонтей Вайлдер, однак переговори з американцем не завершилися успіхом.

27 лютого 2026 року офіційно підтвердили, що 39-річний українець проведе бій із Ріко Верховеном.

37-річний Верховен є одним із найуспішніших кікбоксерів в історії. Він понад 11 років володів титулом чемпіона світу в суперважкій вазі Glory та встановив низку рекордів, зокрема за кількістю виграних титульних боїв (їх 14) і загальних перемог (28).

За кар’єру нідерландець провів 76 поєдинків, здобув 66 перемог, 21 з них — нокаутом. У червні 2025 року він захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова, після чого залишив Glory.

Які коефіцієнти на бій Усик Верховен

Букмекери перед боєм Олександра Усика та Ріко Верховена вважають українця явним фаворитом.

Коефіцієнти на перемогу українця коливаються приблизно від 1.04 до 1.07, що фактично відображає дуже високу ймовірність його успіху.

Нічийний результат оцінюється значно нижче з ймовірністю близько 21.00–31.00.

Перемога Верховена вважається малоймовірною подією — на неї дають орієнтовно від 8.0 до 14.0.

Букмекери вважають Усика беззаперечним фаворитом і оцінюють його шанси приблизно у 75–80% ймовірності перемоги.

