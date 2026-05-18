Андреа Мальдера — тренер збірної України з футболу: що відомо про наставника

Збірна України з футболу отримала нового керманича — ним став 54-річний італійський фахівець Андреа Мальдера. Це призначення стало справді історичним кроком для вітчизняного футболу, адже Мальдера став першим іноземним головним тренером у літописі синьо-жовтих.

Для Мальдери ця посада стала першим досвідом роботи саме головним тренером, проте його репутація як одного з найкращих тактиків Європи не викликала сумнівів у керівництва УАФ.

Згідно з повідомлення Української Асоціації Футболу, контракт розрахований на два роки з опцією пролонгації.

Шлях Андреа Мальдери до керма української збірної був тісно пов’язаний із нашою країною протягом багатьох років. Українські вболівальники добре пам’ятають його у тренерському штабі Андрія Шевченка у період з 2016 по 2021 рік.

Саме тоді італієць відповідав за тактичну підготовку та глибокий відеоаналіз, що допомогло збірній дійти до чвертьфіналу Євро-2020.

До приїзду в Україну Мальдера тривалий час працював у структурі італійського Мілана, де входив до штабів таких іменитих фахівців, як Массіміліано Аллегрі та Філіппо Індзагі, здобуваючи безцінний досвід роботи на найвищому клубному рівні.

Останні роки кар’єри фахівця були пов’язані з успішним тандемом із Роберто Де Дзербі. Мальдера був ключовим асистентом у Брайтоні та марсельському Олімпіку, де допомагав вибудовувати один із найяскравіших стилів гри у сучасному футболі.

Попри чутки про його можливий перехід до лондонського Тоттенгема навесні 2026 року, італієць обрав шлях самостійної роботи, відгукнувшись на пропозицію з України.

