Всеукраїнський день футболу 2026: що треба знати про історію спорту в Україні

Всеукраїнський день футболу в Україні відзначають щороку 29 квітня. У нашій країні в цієї гри довга історія. Ми маємо видатних футболістів, яких знають і поважать у всьому світі.

Дізнайся більше про Всеукраїнський день футболу та історію цього спорту в Україні.

Коли з’явися Всеукраїнський день футболу

Федерацію футболу України заснували у 1991 році, у той рік, коли наша країна здобула незалежність. Але свій перший дебютний матч українська збірна зіграла 29 квітня 1992 року. Саме тому цю дату було обрано для свята.

Історія розвитку футболу в Україні

Ні для кого не секрет, що футбол — спорт, який родом з Англії. В Україні не знали про таку гру, поки у 1860-х роках моряки з британських кораблів, заходячи до Одеського порту, не почали влаштовувати футбольні матчі на його території.

Тож в Одесі у 1878 році був створений перший на українській землі футбольний клуб. Але на ту мить усі його члени були британцями. А вже у 1884 році за допомогою членів цього клубу в Одесі облаштували перше футбольне поле.

На Заході нашої країни цей спорт також почав набувати популярності наприкінці 19 сторіччя. Знане місто Львів стало одним із перших футбольних осередків зі своїм клубом Сокіл. Вперше команда зіграла проти польських суперників 14 липня 1894 року.

Перший футбольний чемпіонат незалежної України пройшов у 1992 році. Тоді участь у ньому взяли 20 команд. У фінал вийшли Динамо Київ і Таврія. Перемогу здобула Таврія з рахунком 1: 0.

До речі, Київське Динамо — один із найтитулованіших клубів Східної Європи. Він двічі вигравав Кубок володарів кубків УЄФА (1975, 1986) та володів Суперкубком Європи. Особливо легендарним став період під керівництвом Валерія Лобановського. У Києві на його честь навіть назвали стадіон.

Першим українцем, хто здобув Золотий м’яч, став Андрій Шевченко. Це сталося у 2004 році. Зараз футболіст активно допомагає Україні та просуває її інтереси за допомогою спорту та своєї впізнаваності.

А у 2012 році Україна приймала Євро. Це стало значною подією для українців, і ми досі пам’ятаємо ті футбольні дні.

