День міста Івано-Франківськ 2026 — дата і чим відоме свято

Сьогодні Івано-Франківськ — не просто сучасний обласний центр, це місце, де на старих вузьких вуличках можна випити авторську каву, де старовинні будівлі нашіптують легенди, а сучасні артпростори й фестивалі доводять: дух міста живе, оновлюється, але не втрачає себе.

Коли день міста Івано-Франківськ та чи відома програма заходів до нього — дізнавайся з матеріалу.

Коли день міста Івано-Франківськ

День міста щороку Івано-Франківська відзначають 7 травня.

Це свято приурочене до дня надання місту Магдебурзького права, що і вважається датою заснування.

Зазвичай у цей день центр Івано-Франківська перетворюється на велику сцену: кожна вулиця оживає — на Вічевому майдані лунає музика, біля Ратуші з’являються арт-інсталяції, художники виставляють свої роботи просто неба, а на Стометрівці — постійно жвавий рух, який ще більше прискорюється під звуки концертів.

Вранці на день міста заплановані виступи фольклорних колективів, обряди й урочисті промови. А ввечері — виступи українських гуртів і навіть нічні кінопокази просто неба.

Проходять інтерактивні екскурсії, художні інсталяції та мистецькі програми.

У центрі обов’язково з’являються фудкорти з баношем, варениками, бограчем, місцевими крафтовими сирами і, звісно, авторською кавою.

Тож день міста Івано-Франківськ — це іще один привід нагадати усім, яке воно живе, тепле та попри війну творче та активне.

Заходи на День міста Івано-Франківськ 2026

Поки що офіційна програма святкування Дня міста Івано-Франківська ще не оприлюднена. Зазвичай детальний план подій можна дізнатися ближче до дати святкування, адже через війну розповсюджувати інформацію про масові заходи небезпечно.

Варто стежити за оновленнями на офіційному сайті міста Івано-Франківська, де буде розміщена деяка інформація про святкування.

Відомо, що проїзд в громадському транспорті міста на свято буде безкоштовним.

А приватним перевізникам рекомендують безкоштовно перевозити пасажирів у національному одязі на міських автобусних маршрутах.

Також жінки, які народять 7 травня 2026 року, в День міста, отримають сертифікати на 5 000 грн для товарів для немовлят і подарунки до 500 грн.

Трохи історії до дні міста: коли засновано Івано-Франківськ

У XVII столітті, на карпатських передгір’ях, у стратегічній точці, де схрестилися торгові шляхи, з’явилось нове місто. Не просто поселення, а справжній бастіон, фортеця, що мала стримувати навалу Османської імперії й татарських нападів.

Саме тут, у 1662 році, польський магнат Андрій Потоцький заснував місто, яке спершу назвали Станіславів — на честь Святого Станіслава, небесного покровителя його батька та сина.

Вкрай швидко місто-фортеця перетворилося на культурний і торговий центр. Тут зводили костели, церкви, синагоги, охоче селилися поляки, вірмени, євреї, українці — і всі вносили свою частку в історію міста.

У XIX столітті, коли Івано-Франківськ входив до складу Австро-Угорщини, тут з’являлася перша залізниця, газове освітлення, а театр і книгарні збирали навколо себе інтелігенцію. Тоді місто називали маленьким Львовом або Станіславським Парижем.

А потім було бурхливе ХХ століття: Перша світова, прихід Польщі, Друга світова, нацистська окупація, радянська влада… І кожна з цих епох залишала свій відбиток — драматичний та трагічний.

У 1962 році, коли місту виповнилось 300 років, його перейменували в Івано-Франківськ — на честь Івана Франка.

Цей новий етап став своєрідною спробою підкреслити українську ідентичність міста, яке так довго було осередком багатьох культур.

А починаючи з 2022 року місто стало тиловим форпостом допомоги біженцям. Сюди масово приїжджали люди з прифронтових і окупованих територій. Влада, волонтери та місцеві жителі зробили все, щоб забезпечити постраждалих житлом і зменшити тягар війни, надавши щиросердну допомогу та підтримку.

