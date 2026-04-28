Перезаряджав пістолет та цілився в перехожих: у Києві затримали чоловіка зі зброєю

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 31-річному киянину, який влаштував небезпечний інцидент у Дніпровському районі міста.

Днями на бульварі Верховної Ради перехожі помітили чоловіка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння, який розгулював вулицею зі зброєю в руках.

Киянину загрожує до 5 років обмеження волі за погрози перехожим зброєю

Ситуація загострилася, коли одна з очевидиць, не на жарт злякавшись побаченого, звернулася по допомогу до компанії чоловіків, що перебували поруч.

На спроби заспокоїти його зловмисник відреагував агресивно: він почав нецензурно лаятися, демонстративно перезаряджати пістолет та направляти його в бік людей, створюючи реальну загрозу навколишнім.

Оперативно прибувши на місце події, поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки на стан сп’яніння прилад зафіксував у крові чоловіка 2,26 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму норму.

У затриманого вилучили пневматичний пістолет, який став знаряддям вчинення злочину. Дізнавачі вже оголосили киянину підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю та явною неповагою до суспільства. За вчинене правопорушення дебоширу загрожує до п’яти років обмеження волі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!