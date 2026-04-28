Рейтинг університетів України 2026: хто лідирує в Scopus, за індексом Гірша та UniRanks

Рейтинг університетів України допомагає абітурієнтам обрати престижний виш, оцінити рівень освіти в ньому, наукову діяльність і майбутні перспективи працевлаштування.

Він показує репутацію ВНЗ та його позиції серед інших закладів, і це край важливо знати перед тим, як прийняти рішення про вступ.

Цьогоріч вже опубліковані рейтинги університетів України за версією UniRanks, Scopus, в таблиці якого заклади ранжовані за індексом Гірша.

Які виші України у 2026 отримали статус топових — читай у матеріалі.

Рейтинг університетів України 2026 Uniranks

Оприлюднено новий рейтинг UniRanks 2026, у який увійшли 237 закладів вищої освіти України.

Серед них 32 ВНЗ отримали статус національних лідерів, а один заклад віднесено до категорії Елітних університетів.

У топ-10 увійшли провідні виші країни:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Сумський державний університет КПІ ім. Ігоря Сікорського ХНУ ім. В. Н. Каразіна Київський авіаційний інститут ХНУРЕ Львівський університет ім. Івана Франка Харківський політехнічний інститут Львівська політехніка Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича.

Оцінка UniRanks 2026 враховує 1десять ключових критеріїв — від добробуту студентів і працевлаштування випускників до цифрового розвитку та готовності до майбутніх викликів.

Система Open-Rank передбачає прозорість і участь експертів та індустрії в оцінюванні.

Окремо відзначено 23 регіональні виші з високою ефективністю та міжнародною присутністю.

Рейтинг університетів України 2026 за версією Scopus

Рейтинг Scopus формують на основі наукометричних показників, зокрема враховується, як часто цитують наукові публікації університетів та їхніх дослідників.

Дані отримані в межах моніторингу українських науково-видавничих установ за базою SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року.

Scopus охоплює понад 30 тисяч наукових журналів, збірників і матеріалів конференцій у різних галузях науки — від технічних до гуманітарних.

У межах рейтингу університети ранжовано за індексом Гірша, який враховує кількість публікацій та рівень їх цитування.

За результатами 2026 року лідером за індексом Гірша став Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

У топі університетів за версією Scopus