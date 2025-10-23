Вступ 2026: які зміни у подачі заяв відбудуться вже наступного року

Міністерство освіти і науки України планує внести зміни до вступної кампанії 2026 року, спрямовані на підвищення свідомості вибору абітурієнтів та боротьбу зі зловживаннями. За словами заступника міністра Миколи Трофименка, загальна кількість заяв від вступника скоротиться з 15 до 12, а мотиваційні листи будуть повністю скасовані.

Крім того, розглядається можливість використання результатів національних випускних іспитів з європейських шкіл замість національного мультипредметного тесту (НМТ). Читай у матеріалі, якою буде вступна кампанія 2026 року та що може змінитися.

Вступ 2026: що відомо станом на зараз

Трофименко пояснив відмову від мотиваційних листів на брифінгу в Києві 23 жовтня:

Ми плануємо відмовитися від використання мотиваційних листів. На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Державною службою якості освіти університетів і інших наших закладів освіти, де аномальні сплески навчання чоловіків 25+, там можуть бути ідентичні мотиваційні листи, по 30-40 однакових текстів з різними підписами.

За його словами, це стало проблемою, особливо в контексті аномальних сплесків зарахувань дорослих чоловіків.

Щодо скорочення заяв: кількість на бюджетні місця залишиться незмінною — 5, але загальна зменшиться до 12.

Ми хочемо, щоб вступники робили свідомий вибір, щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала

— наголосив заступник міністра. Це має стимулювати абітурієнтів ретельніше обирати спеціальності та виші.

Крім того, для вступу на бакалаврат (а також магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) планується визнати результати національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи як альтернативу НМТ.

Це продовжує політику підтримки українців за кордоном: у вересні 2025 року МОН вже запровадило додатковий вступ для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі з іспитом матура (egzamin maturalny).

Ці зміни спрямовані на спрощення процесу вступу, зменшення корупційних ризиків та інтеграцію з європейськими стандартами освіти. Деталі реалізації ще уточнюватимуться, але вони можуть суттєво вплинути на абітурієнтів 2026 року.

