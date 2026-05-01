Скільки питань на НМТ-2026: кількість та вид питань з різних предметів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив характеристики предметних тестів для національного мультипредметного тесту 2026 року.
Скільки питань на НМТ-2026: кількість на кожен предмет
Цьогорічна структура передбачає різну кількість питань залежно від специфіки навчальної дисципліни. Найбільша кількість питань на НМТ-2026 очікує на тих, хто обирає іноземні мови, тоді як математика та фізика залишаються найбільш лаконічними за кількістю питань, але не за складністю.
- 30 завдань: українська мова, українська література, історія України, біологія, географія.
- 32 завдання: іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька).
- 24 завдання: хімія.
- 22 завдання: математика, фізика.
Розробники тестів зберегли мультимодальний підхід, щоб перевірити різні рівні знань — від простого відтворення фактів до встановлення логічних зв’язків та розв’язання практичних задач.
Зокрема, передбачено такі форми:
- Вибір однієї відповіді: присутній у тестах з усіх предметів без винятку.
- Логічні пари (встановлення відповідності): застосовується в українській мові та літературі, історії, математиці, фізиці, хімії та біології. В іноземних мовах також передбачена специфічна форма відповідностей.
- Встановлення послідовності для історії України.
- Вибір трьох відповідей із запропонованих: історія України, географія та біологія.
- Коротка письмова відповідь: завдання, де потрібно самостійно вписати число або слово (математика, географія, фізика, хімія).
- Заповнення пропусків у тексті: завдання для перевірки знань з іноземних мов.
Однією з ключових особливостей питань НМТ-2026 залишається відсутність завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю
