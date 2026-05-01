Скільки питань на НМТ-2026: кількість та вид питань з різних предметів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив характеристики предметних тестів для національного мультипредметного тесту 2026 року.

Скільки питань на НМТ-2026: кількість на кожен предмет

Цьогорічна структура передбачає різну кількість питань залежно від специфіки навчальної дисципліни. Найбільша кількість питань на НМТ-2026 очікує на тих, хто обирає іноземні мови, тоді як математика та фізика залишаються найбільш лаконічними за кількістю питань, але не за складністю.

30 завдань: українська мова, українська література, історія України, біологія, географія.

32 завдання: іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька).

24 завдання: хімія.

22 завдання: математика, фізика.

Розробники тестів зберегли мультимодальний підхід, щоб перевірити різні рівні знань — від простого відтворення фактів до встановлення логічних зв’язків та розв’язання практичних задач.

Зокрема, передбачено такі форми:

Вибір однієї відповіді: присутній у тестах з усіх предметів без винятку.

Логічні пари (встановлення відповідності): застосовується в українській мові та літературі, історії, математиці, фізиці, хімії та біології. В іноземних мовах також передбачена специфічна форма відповідностей.

Встановлення послідовності для історії України.

Вибір трьох відповідей із запропонованих: історія України, географія та біологія.

Коротка письмова відповідь: завдання, де потрібно самостійно вписати число або слово (математика, географія, фізика, хімія).

Заповнення пропусків у тексті: завдання для перевірки знань з іноземних мов.

Однією з ключових особливостей питань НМТ-2026 залишається відсутність завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю

