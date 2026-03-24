Вступ 2026: кому дозволять вступати без НМТ та як працюватиме система пріоритетів

Міністерство освіти і науки України офіційно затвердило правила, за якими абітурієнти штурмуватимуть університети в майбутньому сезоні. Документ визначає кожен крок вступної кампанії: від реєстрації на тести до омріяного зарахування. Цього року відомство вирішило зробити акцент на доступності інформації.

Вступ 2026 : які ключові нововведення чекають на вступників

Майбутній вступ принесе кілька суттєвих змін, які варто врахувати вже зараз. По-перше, кількість заяв обмежили: загалом можна подати до 10 штук, але на бюджет — не більше ніж 5. По-друге, нарешті скасували обов’язкові мотиваційні листи, що значно спростить життя абітурієнтам.

Щоб зробити ці правила зрозумілими для вступників, батьків, працівників закладів освіти та медіа, МОН підготувало гід вступника — інструкцію, яка пояснює ключові етапи та нововведення простою мовою, — зазначають у міністерстві.

Окрему увагу приділили творчим спеціальностям. Тепер талант важить значно більше: коефіцієнт творчого конкурсу підняли до 0,7. Більшість випробувань, як-от співбесіди та конкурси, проходитимуть очно. Винятки зроблять лише для тих, хто перебуває на окупованих територіях, служить у ЗСУ або захищає честь країни на міжнародних змаганнях.

Оновлення порядку вступу до вишів 2026 : пріоритетність та НМТ

Згідно з новими нормами порядку вступу до вишів 2026, основною валютою абітурієнта залишаються результати Національного мультипредметного тесту (НМТ). У 2026-му формула тесту виглядає як 3+1: три обов’язкові предмети (українська мова, математика, історія) та один на вибір. Можна також використати результати тестів за три попередні роки.

Здійснюючи вступ у 2026 році, вступники мають пам’ятати про систему пріоритетів. Цього року вона діятиме не лише для бакалаврів, а й для магістрів, навіть на контрактній формі навчання.

Крім того, вага кожного предмета НМТ у конкурсному балі залежатиме від обраної спеціальності. Наприклад, для журналістів чи юристів вигідно складати іноземну мову, а для медиків — біологію.

Вступ до вищих навчальних закладів України 2026 : умови для пільговиків та жителів ТОТ

Цьогорічна кампанія максимально лояльна до українців, які закінчили школу в Європі у 2025 чи 2026 роках. Їм дозволили зараховувати результати місцевих іспитів (наприклад, польської матури) замість НМТ. Також вступ до вищих навчальних закладів України 2026 передбачає спеціальні умови для вразливих категорій.

Замість НМТ внутрішню співбесіду в університеті можуть проходити:

Ветерани війни та учасники бойових дій;

Особи, які перебували в полоні через збройну агресію;

Абітурієнти з ТОТ та зон бойових дій (для них діють окремі бюджетні місця за квотою-2).

Важливо, що правила для мешканців ТОТ залежать від дати виїзду: ті, хто евакуювався після 1 жовтня 2025 року, мають більше пільг під час вступ у 2026 році.

