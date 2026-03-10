Вступ-2026: МОН затвердило графік іспитів до магістратури та аспірантури

Міністерство освіти і науки України оприлюднило календарні плани для майбутніх магістрів та аспірантів. У 2026 році вступна кампанія на другий та третій рівні вищої освіти традиційно проходитиме із застосуванням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Це означає, що для більшості вступників ключовим етапом стане складання Єдиного вступного іспиту. Він складається з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності та іспиту з іноземної мови.

Для окремих спеціальностей також передбачене Єдине фахове вступне випробування, а для майбутніх науковців — іспит із методології наукових досліджень.

Магістратура: коли реєструватися та чекати на результати

Основний етап вступних випробувань для магістрів розпочнеться вже у квітні. У міністерстві наголошують на важливості дотримання термінів реєстрації, оскільки опрацювання документів потребує часу.

Ключові дати для вступників до магістратури:

Р еєстрація: стартує 23 квітня і триватиме до 14 травня (опрацювання документів закладами триватиме до 19 травня);

Запрошення-перепустки: з’являться в особистих кабінетах до 19 червня;

Тестування (основна сесія): пройде з 26 червня до 14 липня;

Оприлюднення результатів: до 23 липня.

Для тих, хто з поважних причин пропустить основний етап, передбачена додаткова сесія. Реєстрація на неї триватиме з 26 по 28 травня, саме тестування відбудеться 3–21 серпня, а результати будуть відомі до 21 серпня.

Аспірантура: графік для майбутніх докторів філософії

Для вступників на ступінь доктора філософії або доктора мистецтва терміни реєстрації збігаються з магістерськими, проте графік самого тестування дещо відрізняється.

Календарний план для аспірантів:

Реєстрація: з 23 квітня до 14 травня;

Інформація про час і місце іспиту: з’явиться в кабінетах до 19 червня;

Тестування (основна сесія): 14–29 липня;

Результати: стануть відомі до 7 серпня.

Додаткова сесія для аспірантів запланована на кінець серпня (24–28 серпня), а фінальні оцінки вступники отримають до 4 вересня.

Хто може розраховувати на додаткову сесію

У МОН уточнили, що право на участь у додатковому періоді тестування мають не всі. Вона відкрита для вступників, які:

Через об’єктивні та поважні причини не змогли потрапити на основну сесію;

Почали виконувати завдання, але не змогли завершити роботу (наприклад, через тривалу повітряну тривогу або технічні збої);

Обрали кілька предметних тестів ЄФВВ, час проведення яких у розкладі основної сесії збігся.

Вступникам радять заздалегідь підготувати необхідні документи та стежити за оновленнями у своїх персональних кабінетах, аби вчасно отримати запрошення на іспити.

