Вступление-2026: МОН утвердило график экзаменов в магистратуру и аспирантуру

Министерство образования и науки Украины опубликовало календарные планы для будущих магистров и аспирантов. В 2026 году вступительная кампания на второй и третий уровни высшего образования традиционно будет проходить с применением технологий внешнего независимого оценивания.

Это означает, что для большинства абитуриентов ключевым этапом станет сдача Единого вступительного экзамена. Он состоит из двух частей: теста общей учебной компетентности и экзамена по иностранному языку.

Для отдельных специальностей также предусмотрено Единое профессиональное вступительное испытание, а для будущих ученых — экзамен по методологии научных исследований.

Магистратура: когда регистрироваться и ждать результатов

Основной этап вступительных испытаний для магистров начнется уже в апреле. В министерстве подчеркивают важность соблюдения сроков регистрации, поскольку обработка документов требует времени.

Ключевые даты для поступающих в магистратуру:

Регистрация: стартует 23 апреля и продлится до 14 мая (обработка документов заведениями продлится до 19 мая);

Приглашения-пропуска: появятся в личных кабинетах до 19 июня;

Тестирование (основная сессия): пройдет с 26 июня по 14 июля;

Обнародование результатов: до 23 июля.

Для тех, кто по уважительным причинам пропустит основной этап, предусмотрена дополнительная сессия. Регистрация на нее пройдет с 26 по 28 мая, само тестирование состоится 3–21 августа, а результаты будут известны до 21 августа.

Когда начнется регистрация и экзамены в магистратуру 2026 года?

Аспирантура: график для будущих докторов философии

Для поступающих на степень доктора философии или доктора искусства сроки регистрации совпадают с магистерскими, однако график самого тестирования несколько отличается.

Календарный план для аспирантов:

Регистрация: с 23 апреля по 14 мая;

Информация о времени и месте экзамена: появится в кабинетах до 19 июня;

Тестирование (основная сессия): 14–29 июля;

Результаты : станут известны до 7 августа.

Дополнительная сессия для аспирантов запланирована на конец августа (24–28 августа), а финальные оценки абитуриенты получат до 4 сентября.

Кто может рассчитывать на дополнительную сессию

В МОН уточнили, что право на участие в дополнительном периоде тестирования имеют не все. Она открыта для абитуриентов, которые:

По объективным и уважительным причинам не смогли попасть на основную сессию;

Начали выполнять задания, но не смогли завершить работу (например, из-за длительной воздушной тревоги или технических сбоев);

Выбрали несколько предметных тестов ЕПВИ, время проведения которых в расписании основной сесии совпало.

Поступающим советуют заранее подготовить необходимые документы и следить за обновлениями в своих персональных кабинетах, чтобы вовремя получить приглашения на экзамены.

