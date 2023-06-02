Если не знаешь, какой университет выбрать: рейтинг лучших вузов Украины 2023

После окончания школы выпускники должны сделать один из важнейших выборов в жизни, который в любом случае повлияет на их судьбу. Они должны выбрать университет и специальность, где будут учиться ближайшие четыре года.
Университет дает не только знания, но и друзей, позволяет завести новые знакомства, получить коммуникативные навыки и в определенной степени готовит ко взрослой жизни. Часть украинских абитуриентов хочет учиться за границей, но в Украине также есть качественные ВУЗы.
На сайте Освіта.ua поделились списком лучших вузов Украины по показателям Scopus в 2023 году.
Для начала нужно понять, по какому принципу составляется рейтинг лучших вузов. Рейтинг составляется по результатам проведения наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2023 года.
База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тыс. научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. Кроме того, в базе есть публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.
Так что составляется рейтинговая система по индексу Гирша. Это количественный показатель, основанный на числе научных публикаций и количестве их цитирований.
В общей сложности, в рейтинг попали 204 высших учебных заведения, полный рейтинг ты можешь посмотреть на сайте Освіта.ua.
С начала полномасштабного вторжения абитуриенты начали отдавать предпочтение новым специальностям. Ранее мы рассказывали о самых популярных специальностях среди абитуриентов в 2022 году. Возможно, это поможет тебе выбрать, на какую специальность поступать в вуз.
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