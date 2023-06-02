Если не знаешь, какой университет выбрать: рейтинг лучших вузов Украины 2023

После окончания школы выпускники должны сделать один из важнейших выборов в жизни, который в любом случае повлияет на их судьбу. Они должны выбрать университет и специальность, где будут учиться ближайшие четыре года.

Университет дает не только знания, но и друзей, позволяет завести новые знакомства, получить коммуникативные навыки и в определенной степени готовит ко взрослой жизни. Часть украинских абитуриентов хочет учиться за границей, но в Украине также есть качественные ВУЗы.

На сайте Освіта.ua поделились списком лучших вузов Украины по показателям Scopus в 2023 году.

Как определяют лучшие университеты

Для начала нужно понять, по какому принципу составляется рейтинг лучших вузов. Рейтинг составляется по результатам проведения наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2023 года.

База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тыс. научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. Кроме того, в базе есть публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.

Так что составляется рейтинговая система по индексу Гирша. Это количественный показатель, основанный на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

Лучшие вузы Украины 2023

Киевский Национальный университет им. Шевченко. Харьковский Национальный университет им. Каразина. Львовский национальный университет им. Франко. Одесский Национальный университет им. Мечникова. Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского. Черновицкий Национальный университет им. Федьковича. Сумской муниципальный институт. Национальный университет Львовская политехника. Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого. Национальный университет Прикарпатья им. Стефаника.

В общей сложности, в рейтинг попали 204 высших учебных заведения, полный рейтинг ты можешь посмотреть на сайте Освіта.ua.

С начала полномасштабного вторжения абитуриенты начали отдавать предпочтение новым специальностям. Ранее мы рассказывали о самых популярных специальностях среди абитуриентов в 2022 году. Возможно, это поможет тебе выбрать, на какую специальность поступать в вуз.

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