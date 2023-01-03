“Хочу развивать деоккупированные территории”: как война повлияла на выбор профессии украинских абитуриентов

Дмитрию Гуренко всего 21 год, но он уже четко отдает себе отчет, чем будет заниматься в будущем. Парень учится в Донецком национальном университете, который релоцировался из-за боевых действий в Винницу в 2014 году, на магистерской программе Управления постконфликтными территориями.

— Это новая программа, призванная восстанавливать деоккупированные области, начиная от разработки стратегии и заканчивая привлечением в регион инвестиций и урегулированием конфликтов среди мирного населения, — рассказывает парень.

Эту программу Дмитрий выбрал не случайно. Студент родом из Бердянска, который сегодня оккупирован. Его семье пришлось переезжать в Винницу, но, как и все, кто был вынужден покинуть дом, Гуренко хотят вернуться назад.

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— Бердянск — город с чрезвычайным туристическим потенциалом. И я мечтаю восстановить его, как и другие наши города, пережившие оккупацию или до сих пор находящиеся под ней.

У меня много друзей из Донецкой и Луганской областей, которые имеют идентичное стремление, — говорит студент.

Несмотря на хаотичную вступительную кампанию, обусловленную полномасштабным вторжением, студенты сознательно подходили к выбору профессии, отмечают в университетах.

Что выбирали абитуриенты в 2022 году

К примеру, в Национальном университете Острожская академия интерес к специальности Национальная безопасность вырос почти в половину, а лидером по количеству зачисленных поступающих стала Психология.

— Такой выбор обусловлен вызовами, желанием молодежи защищать Украину на образовательном, интеллектуальном, волонтерском фронтах, — говорит помощница ректора по образовательному менеджменту и заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии НаУОА Юлия Харчук.

А в Тернопольском национальном педагогическом университете отметили, что в топе образовательных программ остаются Среднее образование (Украинский язык и литература) и Среднее образование (История), и этими специальностями в этом году интересовались абитуриенты из юго-восточных областей.

— У меня 20 лет опыта в телевидении и всего год — по специальности. Я учился на менеджера-экономиста производственной сферы в Хмельницком, — говорит телеведущий Александр Педан.

Частично мечты телеведущего Александра Педана сбылись. Актером он не стал, зато реализовал себя на телевидении. Однако свой профессиональный путь считает неправильным. Говорит, если бы выбрал “свою” специальность, мог бы добиться большего или начать карьеру раньше.

Мы до сих пор выбираем университет по критериям, где удобнее, дешевле, престижнее. А не за тем, какую профессию стремится получить ребенок.

— Объездив почти всю Украину со съёмками образовательного тревела УниверCheck, я понял — спрос будет на разные специальности. Как на IT-специалистов, поскольку эта отрасль набирает обороты, так и на строителей и архитекторов, которые будут необходимы нашей стране для восстановления.

А вот будет ли потребность в таком количестве юристов, экономистов и выпускников факультета международных отношений, которые всегда популярны во время вступительной кампании? К сожалению, далеко не все они работают по специальности, — говорит Александр Педан.

Телеведущий сегодня активно занимается образовательными проектами, одним из которых является УниверCheck, в котором продвигается, в частности, идея сознательного выбора детьми будущей профессии. Вышло уже десять выпусков о двенадцати университетах. Сейчас команда готовит второй сезон о еще десятке вузов. Премьера намечена на начало 2023 года.

— Мы хотим познакомить абитуриентов с профессиями, которые, убеждены, будут востребованными в послевоенный период. Отталкиваясь от специальностей, рассказать, в каких вузах они смогут ими овладеть, — говорит телеведущий.

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