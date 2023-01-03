Эксклюзив

“Хочу развивать деоккупированные территории”: как война повлияла на выбор профессии украинских абитуриентов

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 января 2023, 09:00
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