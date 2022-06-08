“Русский мир” разрушил его дом и чуть не отнял жизнь: история студента из Мариуполя

Илье Дорошенко всего 20 лет. Но вместо того, чтобы беззаботно ходить в университет и волноваться из-за экзаменов, парню приходится искать работу и заботиться о своей семье. А все потому, что “русский мир” разрушил его город, дом и чуть не отнял жизнь.

О работе Мариупольского университета

Илья — студент Мариупольского приазовского государственного технического университета. Несмотря на то, что стены его альма-матер разрушены, учебное заведение своевременно эвакуировалось и продолжает работать.

— В марте было принято решение о том, чтобы предоставить нашему вузу помещение на базе Национального технического университета Днепровская политехника. Поэтому сейчас у нас возобновилось дистанционное обучение. Но первоочередной задачей было понять, кто остался в живых, и найти максимальное количество людей, — вспоминает Илья.

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Об эвакуации Ильи и его семьи

Семье парня удалось вовремя выехать с Мариуполя и осесть в Киевской области. О возвращении домой сейчас и не думают. Ибо некуда, объясняет Илья. Квартира и автомобиль уже давно разбомблены.

— С фотографий, которые находили в интернете или присылали знакомые, узнали, что наша квартира разрушена. Нет потолков в некоторых местах, окон и стен. Но главное, что наша семья не пострадала, — делится Илья.

Автомобиль родителей парня попал под обстрел еще до их эвакуации, поэтому семье пришлось преодолеть долгий путь в более спокойные регионы.

— Эвакуировались, как и все мариупольцы, самостоятельно. Каждый сам отвечал за свою жизнь. Мы кооперировались с соседями, подсаживались на свободные места в машины и так смогли уехать, — вспоминает парень.

До войны Илья снялся в образовательном тревел-проекте телеведущего Александра Педана УниверCheck. Илья рассказывал о технических возможностях своего вуза.

— Илья — настоящий фанат своего учебного заведения. Ради него и других студентов Приазовского технического университета мы решили выдать выпуск о Мариуполе. И хотя город и сам вуз далеко не такие, какими мы застали их несколько месяцев назад, но университет работает и планирует провести вступительную кампанию. Так что наша миссия — поддержать их! — говорит телеведущий Александр Педан.

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