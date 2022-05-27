Шоу-биз

Я боюсь увидеть, во что превратился этот цветущий город — воспоминания Педана о Мариуполе

Елена Яковлева, редактор сайта 27 мая 2022, 13:00
Олександр Педан поділився спогадами про Маріуполь

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