Я боюсь увидеть, во что превратился этот цветущий город — воспоминания Педана о Мариуполе

За три месяца до полномасштабной войны телеведущему Александру Педану вместе с командой его коммуникационного агентства Pedan Buro удалось снять уникальные кадры Мариуполя.

Правда о том, что они станут уникальными, на тот момент никто и не подозревал. Команда по плану приехала в город на съемки нового образовательного тревел-проекта УніверСheck.

Приазовский государственный технический университет стал одним из инспектированных ВУЗов.

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Я очень хочу снова вернуться, но мне страшно

По сюжету проекта УніверСheck, мы вместе с моей дочерью Лерой путешествуем по Украине в поисках для нее ВУЗа мечты.

Рассматриваем университеты с разных сторон, инспектируем общежития, знакомимся со студентами и ректором.

Мы побывали в десяти городах, в том числе и в Мариуполе. Кто бы мог подумать, что это была наша последняя встреча с тем городом, каким он был раньше, — рассказывает телеведущий.

Он не раз бывал в Мариуполе. Особенно ему нравилось бегать вдоль набережной. Однажды пробежал там марафон в поддержку украинского города Нью-Йорк Донецкой области.

— Я почти ежегодно приезжал как ведущий на празднование Дня металлурга. И с волонтерской миссией бывал в 2015 году, и со съемками на металлургическом заводе в 2020 году. Мариуполь улучшался буквально на глазах.

Перед войной, во время съемок УніверСheck, мы также остались приятно удивлены городом — качественные дороги, классная инфраструктурная, парки, новая современная набережная. Я очень хочу снова вернуться, но мне страшно.

Я боюсь увидеть, во что превратился этот цветущий город. Но еще страшнее от осознания, сколько людей там погибло, — делится Педан.

Наша миссия — стимулировать молодежь оставаться в Украине

В Мариуполе команда проекта побывала в Украинской Академии Лидерства. Молодеже УАЛ удалось эвакуироваться. Но помещение, где они жили и учились, разрушено.

Уничтожено также здание Приазовского государственного технического университета, ставшего флагманом выпуска Мариуполя. Команда ВУЗа тоже, к счастью, уехала и даже продолжает преподавать онлайн.

Сегодня перед абитуриентами открывается много перспектив в обучении за границей. Но мы считаем своей миссией стимулировать молодежь оставаться в Украине и поступать здесь.

Мы поможем им с выбором — познакомим с университетами и специальностями. И если хоть кого-то убедим, будем считать это своей победой. Потому что сейчас как никогда студенты нужны нашим университетам, в том числе Приазовскому техническому, — убежден телеведущий.

Выпуски из Мариуполя, Одессы, Харькова и Сум покажут немного позже. А начнут проект из городов, в которых сейчас более-менее спокойно и которые приютили внутренне перемещенных лиц, говорит Педан.

Первый выпуск о Львовской политехнике можно будет посмотреть уже 31 мая — смотри премьеру на YouTube-канале Педан може.

Телеведущий с дочерью проехали уже десять городов и сняли 12 университетов. Читай, что рассказал Александр Педан о проекте УніверCheck для абитуриентов.