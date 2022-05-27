Я боюсь увидеть, во что превратился этот цветущий город — воспоминания Педана о Мариуполе

За три месяца до полномасштабной войны телеведущему Александру Педану вместе с командой его коммуникационного агентства Pedan Buro удалось снять уникальные кадры Мариуполя.
Правда о том, что они станут уникальными, на тот момент никто и не подозревал. Команда по плану приехала в город на съемки нового образовательного тревел-проекта УніверСheck.
Приазовский государственный технический университет стал одним из инспектированных ВУЗов.
По сюжету проекта УніверСheck, мы вместе с моей дочерью Лерой путешествуем по Украине в поисках для нее ВУЗа мечты.
По сюжету проекта УніверСheck, мы вместе с моей дочерью Лерой путешествуем по Украине в поисках для нее ВУЗа мечты.
Рассматриваем университеты с разных сторон, инспектируем общежития, знакомимся со студентами и ректором.
Мы побывали в десяти городах, в том числе и в Мариуполе. Кто бы мог подумать, что это была наша последняя встреча с тем городом, каким он был раньше, — рассказывает телеведущий.
Он не раз бывал в Мариуполе. Особенно ему нравилось бегать вдоль набережной. Однажды пробежал там марафон в поддержку украинского города Нью-Йорк Донецкой области.
— Я почти ежегодно приезжал как ведущий на празднование Дня металлурга. И с волонтерской миссией бывал в 2015 году, и со съемками на металлургическом заводе в 2020 году. Мариуполь улучшался буквально на глазах.
Перед войной, во время съемок УніверСheck, мы также остались приятно удивлены городом — качественные дороги, классная инфраструктурная, парки, новая современная набережная. Я очень хочу снова вернуться, но мне страшно.
Перед войной, во время съемок УніверСheck, мы также остались приятно удивлены городом — качественные дороги, классная инфраструктурная, парки, новая современная набережная. Я очень хочу снова вернуться, но мне страшно.
Я боюсь увидеть, во что превратился этот цветущий город. Но еще страшнее от осознания, сколько людей там погибло, — делится Педан.
В Мариуполе команда проекта побывала в Украинской Академии Лидерства. Молодеже УАЛ удалось эвакуироваться. Но помещение, где они жили и учились, разрушено.
Уничтожено также здание Приазовского государственного технического университета, ставшего флагманом выпуска Мариуполя. Команда ВУЗа тоже, к счастью, уехала и даже продолжает преподавать онлайн.
Сегодня перед абитуриентами открывается много перспектив в обучении за границей. Но мы считаем своей миссией стимулировать молодежь оставаться в Украине и поступать здесь.
Сегодня перед абитуриентами открывается много перспектив в обучении за границей. Но мы считаем своей миссией стимулировать молодежь оставаться в Украине и поступать здесь.
Мы поможем им с выбором — познакомим с университетами и специальностями. И если хоть кого-то убедим, будем считать это своей победой. Потому что сейчас как никогда студенты нужны нашим университетам, в том числе Приазовскому техническому, — убежден телеведущий.
Выпуски из Мариуполя, Одессы, Харькова и Сум покажут немного позже. А начнут проект из городов, в которых сейчас более-менее спокойно и которые приютили внутренне перемещенных лиц, говорит Педан.
Первый выпуск о Львовской политехнике можно будет посмотреть уже 31 мая — смотри премьеру на YouTube-канале Педан може.
Телеведущий с дочерью проехали уже десять городов и сняли 12 университетов. Читай, что рассказал Александр Педан о проекте УніверCheck для абитуриентов.