Снег в Одессе – не частое явление, поскольку мягкий морской климат нередко задерживает снегопады. Впрочем, зима приближается, поэтому погода будет становиться более суровой. Рассказываем, когда будет снег в Одессе в 2026 году.

Когда будет первый снег в Одессе 2026 года

Погода в Одессе: стоит ли ждать снегопады в ноябре

Синоптики прогнозируют относительно мягкое окончание осени в Одессе, однако с постепенным снижением температуры воздуха.

Во второй половине текущего месяца (с 17 по 22 ноября) столбики термометров будут показывать +7…+9 °C, а ночью температура не будет опускаться ниже +3…+5 °C.

Погода будет преимущественно облачной, однако с прояснениями. 22 ноября ожидается солнечный день. Снега в этот период ждать не стоит.

Последняя неделя месяца (с 23 по 30 ноября) станет немного прохладнее. Дневная температура будет колебаться в пределах +6…+7 °C, ночная составит +1…+3 °C. Будет преобладать облачность с периодическими прояснениями, без снежных осадков.

Погода в Одессе: каким будет конец осени и начало зимы

Переход от осени к зиме в Одессе будет плавным: резкие морозы или снегопады не прогнозируются. Последний день осени ожидается облачным, но без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +7 °C, а ночью до +1 °C. Таким образом, конец ноября порадует относительно теплой погодой.

Зима также начнется без снегопадов и сильных морозов. Днем столбики термометров будут показывать от +5 до +1 °C, ночью – от 0 до +2 °C. Первые зимние морозы придут только 5–8 декабря, и то ночью.

Из осадков синоптики прогнозируют лишь небольшой дождь.

Учитывая вышеуказанные метеорологические данные, можно сделать вывод, что в ноябре 2026 года снега в Одессе не будет. Плюсовая дневная температура не создает условий для образования снежного покрова даже в первые дни зимы. Поэтому до самого конца осени Одесса будет оставаться без снега.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине в декабре этого года и где ожидать снег.

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