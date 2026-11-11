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Погода в Киеве на декабрь 2026: когда ждать сильных морозов и гололеда

Людмила Яковюк, редактор сайта 11 ноября 2026, 14:30 3 мин.
Погода в Киеве на декабрь 2026
Погода в Киеве на декабрь 2026 Фото Pexels

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