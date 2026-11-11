Погода в Киеве на декабрь 2026: когда ждать сильных морозов и гололеда

Синоптики прогнозируют, что погода в Киеве на декабрь 2026 года будет относительно стабильной, без аномальных морозов или метелей. Об этом свидетельствуют данные метеорологов из Meteoprog и The Weather Channel.

Точный прогноз погоды в Киеве в декабре читайте дальше в материале.

Какая будет погода в Киеве на декабрь 2026

Первый месяц зимы в столице будет ощущаться прохладным. Он принесет ночные морозы и даже гололедицу. При этом в течение месяца дневная температура воздуха будет преимущественно держаться отметки, близкой к нулю.

Погода в Киеве в декабре 2026: первая декада месяца

Первые дни зимы в столице будут умеренными: столбики термометров будут показывать от +1°C до +2°C днем ​​и от -2°C до -3°C ночью. С 1 по 2 декабря ожидается кратковременное понижение температуры ночью до -5°C.

Погода в Киеве в декабре 2026: вторая декада месяца

Во второй половине декабря прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха. Днем отметки термометров опустятся до +1°C…0°C, а ночные морозы усилятся до -4°C.

Существенного потепления в этот период ждать не стоит. Впрочем, возможны кратковременные повышения температуры до +2°C…+3°C.

Погода в Киеве в декабре 2026: третья декада месяца

Завершится декабрь еще более холодной погодой, но без аномальных морозов. Третья декада месяца принесет слабые заморозки: от 0°C до -1°C днем, от -3°С до -4°C ночью.

Погода в Киеве на декабрь 2026: осадки и гололедица

Согласно метеорологическим подсчетам, в декабре в Киеве ожидается примерно 47 мм осадков. Преимущественно они будут состоять из дождя, туманов и мокрого снега.

Учитывая потепление, которое придет в конце месяца, ждать глубокого снежного покрова не стоит.

Скорость ветра в среднем составит 3-5 м/с, однако возможны порывы до 11-12 м/с.

Отметим, что из-за морозов на тротуарах и дорогах будет постоянно образовываться тонкая гололедица. Будь осторожен!

Ранее мы дали прогноз погоды на декабрь 2026 года. О том, каким будет первый месяц зимы по всей стране и где следует ожидать снег, читайте в этом материале.

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