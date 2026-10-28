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Когда будет первый снег в Украине в 2026 году: что говорят синоптики

Марина Слизовская, редактор сайта 28 октября 2026, 16:00 2 мин.
когда будет первый снег в украине 2026
Фото Unsplash

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