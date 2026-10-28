Когда будет первый снег в Украине в 2026 году: что говорят синоптики

Осенний сезон постепенно близится к завершению, ежедневные температуры становятся все ниже и граждан закономерно интересует вопрос — когда выпадет первый снег в Украине? В условиях войны и ежедневных обстрелов прогноз погоды приобретает еще большее значение и помогает хотя бы минимально скорректировать свои планы.

Рассказываем, когда будет снег и первое похолодание в Украине в 2026 году.

Когда будет снег в 2026 году

В Карпатах снег уже есть, сообщения о первом снеге на горе Поп Иван появились еще в конце сентября. Горы тогда заснежило вместе с наступлением минусовой температуры.

Как рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха изданию NV, снежный покров в некоторых местах высокогорья уже достигает 14 см.

По ее данным, дожди могут переходить в снег уже в первой декаде ноября (1-10 числа месяца) в некоторых западных областях страны.

Начало ноября ожидается уже с более прохладной температурой воздуха, однако резкого похолодания не будет, в большинстве регионов без ночных заморозков. В Карпатах же в течение первых суток месяца от -2°C до +3°C, и именно там уже прогнозируют возможные осадки с мокрым снегом.

По словам Натальи Птухи, более точный прогноз по снегу в Украине гидрометцентр предоставит позже.

— Но пока можно сказать так: будет прохладная погода, возможно даже с нотками зимнего характера, — отметила синоптик.

Зимние проявления ожидаются в следующем месяце, поскольку ноябрь является этапом предзимья — перехода от осени к зиме. В целом, конец осени прогнозируется уже со стойким снижением температуры и поступлением большей массы прохладного северного воздуха.

Согласно информации Укргидрометцентра, последние дни октября в Украине прогнозируются без заморозков и мокрого снега, ожидаются в целом пасмурные дни с прояснениями, местами дождь — от морошки до умеренных осадков.

Ранее мы сообщали, какая погода ожидается в ноябре 2026.

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