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Погода в Киеве на ноябрь 2026: много ли будет дождей и когда начнутся заморозки

Марина Слизовская, редактор сайта 07 октября 2026, 14:00 3 мин.
Прогноз погоды в Киеве на ноябрь 2026
Фото Pexels

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