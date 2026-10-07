Погода в Киеве на ноябрь 2026: много ли будет дождей и когда начнутся заморозки

Погода в Киеве на ноябрь 2026 ожидается довольно приятной и комфортной для ежедневных дел и прогулок, учитывая стремительное приближение зимы. В нашем материале рассказываем, какой будет температура в столице в конце осени, много ли прогнозируют осадков и когда начнутся заморозки.

Прогноз погоды в Киеве на ноябрь 2026

Конец осеннего сезона в столице стартует с пасмурных, но сухих дней с температурой до +9°C. За весь месяц в городе может быть только два дождливых дня, когда именно – рассказываем ниже более подробно о каждой декаде завершения сезона.

Погода в Киеве на ноябрь 2026: первая декада 1-10 ноября

Конец осени в столице ожидается достаточно сухим и с переменной облачностью. В первую декаду месяца температура воздуха в Киеве прогнозируется ночью +2…+5°C, а днем ​​+8…+11°C.

Начало будет преимущественно облачным или переменно облачным. Совершенно ясный и теплый день обещают 3-го — целый день будет солнечно и +10°C.

Хотя пасмурных дней будет немало, однако метеорологи не предполагают осадков в начале месяца.

Период с 1 по 10 число месяца – отличное время для дневных прогулок, поскольку погода еще достаточно комфортна для активностей на свежем воздухе.

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Погода в Киеве на ноябрь 2026: вторая декада 11-20 ноября

Во вторую декаду месяца в столице ожидается ощутимое снижение температурных показателей и возможны небольшие осадки. Ночью температура в Киеве будет достигать 0…+5°C, днем ​​+4…+8°C.

Погода на улице будет в основном облачной с прояснениями. 16-го числа синоптики прогнозируют в столице солнечную погоду на целый день.

19-го числа вместе с тяжелыми осенними тучами в Киев придет небольшой дождь, днем ​​на улице будет до +5°C максимум.

Погода в Киеве на ноябрь 2026: третья декада 21-30 ноября

Завершение осени в столице будет в основном пасмурным и уже с ночными заморозками. Ночью температура воздуха будет -3…+2°C, а днем ​​+2…+4°C.

21-го числа в городе прогнозируют небольшой дождь, в целом пасмурную погоду и дневную температуру до +4°C. Во все остальные дни третьей декады месяца киевляне и гости столицы по поводу осадков могут не волноваться — будет сухо.

Наш точный прогноз погоды в Киеве на ноябрь 2026 поможет тебе лучше спланировать свои дела в последний месяц осени.

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Источник: meteoprog.com

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