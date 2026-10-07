Стиль жизни Техно
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Как сравнивать б/у технику по карточке товара: на что обратить внимание

Марина Слизовская, редактор сайта 07 октября 2026, 14:36 4 мин.
Карточка товара в магазине б/у техники
Фото Pexels

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