Что готовить на новогодний стол — это вопрос, который вскоре будет волновать каждую хозяйку или хозяина. Составляя меню на Новый год 2027, стоит учитывать не только вкусы гостей, но и символ наступающего года – Огненной Козы.

Уместным будет готовить из натуральных продуктов, с большим количеством свежей зелени и добавить красные акценты.

Подробнее о новогоднем меню 2027, которое задобрит Огненную Козу – читай далее.

Что приготовить на Новый год 2027: идеи блюд

Рецепты на Новый год 2027: салаты и закуски

Закуски и салаты помогают разнообразить меню и красиво оформить праздничный стол. К тому же различные тарталетки или канапе можно приготовить заранее, чтобы в канун Нового года осталось больше времени на другие приготовления.

Что приготовить на новогодний стол, чтобы остались довольны и гости, и символ года:

Салат с рукколой, грушей, сыром дорблю и грецкими орехами. Сочетание этих продуктов приобрело популярность в последние годы. Советуем попробовать этот салат и на Новый год 2027. Салат с печеной свеклой и сыром. Запеченная свекла создаст тот самый необходимый красный акцент, а сыр можно заменить на козий. Добавь для пикантности грецкие орехи и зелень. Канапе с сыром, виноградом и оливками. Можно сделать небольшие шпажки с разными сочетаниями этих ингредиентов. Тарталетки с сырной массой и креветками или овощами. Эту удобную порционную закуску можно собрать за считанные минуты непосредственно перед приходом гостей. Сырную массу (крем-чиз смешай с зеленью и чесноком) можно объединить с морепродуктами или свежими огурцами либо авокадо. Вариаций множество.

Рецепты на Новый год 2027: горячие блюда и гарниры

Центральное место на новогоднем столе занимает горячее блюдо, поэтому нужно внимательно подойти к его выбору. Это может быть мясо, птица или рыба, запеченные с овощами и ароматными травами:

Курица или утка, запеченная с яблоками и апельсинами. Это блюдо можно назвать классикой праздничного стола. Фрукты делают мясо нежным и придают приятный аромат. Кролик, тушенный в сливочном соусе с розмарином. Мясо можно сочетать с печеным картофелем или овощами на гриле. Рыба с лимоном и зеленью. Для запекания можно выбрать лосось, форель или любую другую рыбу. Добавь любимые специи и лимон, а также не забывай о зелени. Запеченные куриные бедра с клюквенным соусом и специями. Читай рецепт ниже.

Ингредиенты:

Куриные бедра (без кости или на кости) — 800 г;

Клюквенный соус (или джем) — 3 ст. л.;

Соевый соус — 2 ст. л.;

Жидкий мед — 1 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика (измельченные);

Растительное масло, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление:

В миске смешай клюквенный соус, соевый соус, мед, измельченный чеснок, соль и перец до образования однородной глазури. Натри куриные кусочки специями и выложи в форму для запекания. Щедро смажь курицу частью глазури. Запекай в разогретой до 190°C духовке примерно 35–40 минут. В процессе запекания (примерно через 20 минут) достань курицу и смажь ее оставшейся частью глазури, чтобы образовалась аппетитная корочка. Подавай горячей, украсив зеленью или свежими ягодами.

Чтобы праздничный стол не казался слишком тяжелым для желудка, дополни мясные блюда овощными гарнирами. Например, можно приготовить картофель по-деревенски, пюре, рис с зеленью или овощную запеканку. Эти овощные блюда хорошо вписываются в символику года Козы.

Новогодний стол 2027 рецепты: какой приготовить десерт

Идеальным вариантом после сытных блюд станут порционные десерты в стаканах (трайфлы и муссы), поскольку их можно сделать заранее и подавать без нарезки. Примеры таких десертов:

Сливочно-ягодный трайфл;

Имбирное печенье;

Порционное желе с фруктами или ягодами;

Шоколадный мусс в бокалах с брауни и вишней:

Ингредиенты:

Готовый шоколадный брауни или шоколадный бисквит — 200 г;

Маскарпоне или густой сливочный сыр — 250 г;

Жирные сливки для взбивания (33%) — 200 мл;

Сахарная пудра — 2–3 ст. л.;

Ванильный экстракт или ванильный сахар — 1 ч. л.;

Замороженная или свежая вишня (или малина/клубника) — 200 г;

Темный шоколад (для украшения) — 30–40 г.

Приготовление:

Взбей холодные сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Добавь маскарпоне комнатной температуры и аккуратно перемешай.

Нарежь брауни кубиками и выложи его на дно форм, затем положи ягоды и залей сливочным кремом.

Слои можно повторять. Укрась ягодами и стружкой темного шоколада.

Как сервировать новогодний стол 2027

Как отмечают астрологи, Красная Огненная Коза (или Овца) ценит уют, естественность, гармонию и элегантность, поэтому сервировка стола тоже должна быть выполнена со вкусом.

Поскольку стихией года является Огонь, выбирай скатерти и салфетки природных теплых оттенков. Добавь также красных акцентов: золотистых или оранжевых свечей и других элементов декора подобных оттенков. Материал ткани должен быть натуральным — лен или хлопок.

При выборе посуды остановись на стекле и керамике. Они подчеркнут домашний уют и простоту, которые ценит Коза.

Также при украшении новогоднего стола можешь добавить несколько тематических деталей. Это могут быть:

небольшие фигурки козы или овцы;

декор из натурального дерева;

живая зелень;

символические детали, например, колокольчики или орехи.

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