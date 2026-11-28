Что готовить на новогодний стол — это вопрос, который вскоре будет волновать каждую хозяйку или хозяина. Составляя меню на Новый год 2027, стоит учитывать не только вкусы гостей, но и символ наступающего года – Огненной Козы.
Уместным будет готовить из натуральных продуктов, с большим количеством свежей зелени и добавить красные акценты.
Подробнее о новогоднем меню 2027, которое задобрит Огненную Козу – читай далее.
Что приготовить на Новый год 2027: идеи блюд
Рецепты на Новый год 2027: салаты и закуски
Закуски и салаты помогают разнообразить меню и красиво оформить праздничный стол. К тому же различные тарталетки или канапе можно приготовить заранее, чтобы в канун Нового года осталось больше времени на другие приготовления.
Что приготовить на новогодний стол, чтобы остались довольны и гости, и символ года:
- Салат с рукколой, грушей, сыром дорблю и грецкими орехами. Сочетание этих продуктов приобрело популярность в последние годы. Советуем попробовать этот салат и на Новый год 2027.
- Салат с печеной свеклой и сыром. Запеченная свекла создаст тот самый необходимый красный акцент, а сыр можно заменить на козий. Добавь для пикантности грецкие орехи и зелень.
- Канапе с сыром, виноградом и оливками. Можно сделать небольшие шпажки с разными сочетаниями этих ингредиентов.
- Тарталетки с сырной массой и креветками или овощами. Эту удобную порционную закуску можно собрать за считанные минуты непосредственно перед приходом гостей. Сырную массу (крем-чиз смешай с зеленью и чесноком) можно объединить с морепродуктами или свежими огурцами либо авокадо. Вариаций множество.
Рецепты на Новый год 2027: горячие блюда и гарниры
Центральное место на новогоднем столе занимает горячее блюдо, поэтому нужно внимательно подойти к его выбору. Это может быть мясо, птица или рыба, запеченные с овощами и ароматными травами:
- Курица или утка, запеченная с яблоками и апельсинами. Это блюдо можно назвать классикой праздничного стола. Фрукты делают мясо нежным и придают приятный аромат.
- Кролик, тушенный в сливочном соусе с розмарином. Мясо можно сочетать с печеным картофелем или овощами на гриле.
- Рыба с лимоном и зеленью. Для запекания можно выбрать лосось, форель или любую другую рыбу. Добавь любимые специи и лимон, а также не забывай о зелени.
- Запеченные куриные бедра с клюквенным соусом и специями. Читай рецепт ниже.
Ингредиенты:
- Куриные бедра (без кости или на кости) — 800 г;
- Клюквенный соус (или джем) — 3 ст. л.;
- Соевый соус — 2 ст. л.;
- Жидкий мед — 1 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика (измельченные);
- Растительное масло, соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- В миске смешай клюквенный соус, соевый соус, мед, измельченный чеснок, соль и перец до образования однородной глазури.
- Натри куриные кусочки специями и выложи в форму для запекания.
- Щедро смажь курицу частью глазури.
- Запекай в разогретой до 190°C духовке примерно 35–40 минут.
- В процессе запекания (примерно через 20 минут) достань курицу и смажь ее оставшейся частью глазури, чтобы образовалась аппетитная корочка.
- Подавай горячей, украсив зеленью или свежими ягодами.
Чтобы праздничный стол не казался слишком тяжелым для желудка, дополни мясные блюда овощными гарнирами. Например, можно приготовить картофель по-деревенски, пюре, рис с зеленью или овощную запеканку. Эти овощные блюда хорошо вписываются в символику года Козы.
Новогодний стол 2027 рецепты: какой приготовить десерт
Идеальным вариантом после сытных блюд станут порционные десерты в стаканах (трайфлы и муссы), поскольку их можно сделать заранее и подавать без нарезки. Примеры таких десертов:
- Сливочно-ягодный трайфл;
- Имбирное печенье;
- Порционное желе с фруктами или ягодами;
- Шоколадный мусс в бокалах с брауни и вишней:
Ингредиенты:
- Готовый шоколадный брауни или шоколадный бисквит — 200 г;
- Маскарпоне или густой сливочный сыр — 250 г;
- Жирные сливки для взбивания (33%) — 200 мл;
- Сахарная пудра — 2–3 ст. л.;
- Ванильный экстракт или ванильный сахар — 1 ч. л.;
- Замороженная или свежая вишня (или малина/клубника) — 200 г;
- Темный шоколад (для украшения) — 30–40 г.
Приготовление:
Взбей холодные сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Добавь маскарпоне комнатной температуры и аккуратно перемешай.
Нарежь брауни кубиками и выложи его на дно форм, затем положи ягоды и залей сливочным кремом.
Слои можно повторять. Укрась ягодами и стружкой темного шоколада.
Как сервировать новогодний стол 2027
Как отмечают астрологи, Красная Огненная Коза (или Овца) ценит уют, естественность, гармонию и элегантность, поэтому сервировка стола тоже должна быть выполнена со вкусом.
Поскольку стихией года является Огонь, выбирай скатерти и салфетки природных теплых оттенков. Добавь также красных акцентов: золотистых или оранжевых свечей и других элементов декора подобных оттенков. Материал ткани должен быть натуральным — лен или хлопок.
При выборе посуды остановись на стекле и керамике. Они подчеркнут домашний уют и простоту, которые ценит Коза.
Также при украшении новогоднего стола можешь добавить несколько тематических деталей. Это могут быть:
- небольшие фигурки козы или овцы;
- декор из натурального дерева;
- живая зелень;
- символические детали, например, колокольчики или орехи.
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