Одно из самых летних блюд: салат с рукколой, овощами и фетой

Лето — это время, когда хочется свежести и легкости. А что может быть лучше, чем салат с рукколой, овощами и фетой. Он прекрасно подойдет не только в качестве ужина, но и для праздничного стола, поскольку гости останутся в восторге.
Рецепт салата с рукколой и фетой рассказали на сайте Smachno.ua.
Для заправки:
Летом нередко хочется и чего-то холодного и освежающего. Ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед в домашних условиях.
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