Одно из самых летних блюд: салат с рукколой, овощами и фетой

Лето — это время, когда хочется свежести и легкости. А что может быть лучше, чем салат с рукколой, овощами и фетой. Он прекрасно подойдет не только в качестве ужина, но и для праздничного стола, поскольку гости останутся в восторге.

Рецепт салата с рукколой и фетой рассказали на сайте Smachno.ua.

Ингредиенты

100 г рукколы;

500 г шампиньонов;

400 г помидоров черри;

250 г феты;

Соль и перец — по вкусу.

Для заправки:

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2-4 зубчика чеснока;

5 ст. л. подсолнечного рафинированного масла;

3 ст. л. соевый соус.

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Салат с рукколой, фетой и овощами: пошаговый рецепт

Прежде всего, тебе нужно промыть грибы, затем высушить их и тонко нарезать. Обжарь их на растительном масле в течение 10 минут, пока они не станут золотистыми. За четыре минуты до конца жарки, добавь соли и перца по вкусу. Займемся рукколой. Здесь все просто — ее необходимо промыть, обсушить и порвать руками или нарезать. Возьми помидоры черри, их нужно помыть и разрезать пополам. Фету нарежь кубиками. Для заправки салата нам понадобится в отдельной мисочке предварительно смешать растительное масло и соевый соус и к ним добавить очищенные и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Перемешай все. Теперь перейдем к финальному этапу: в глубокую салатницу выложи рукколу, черри, шампиньоны и перемешай все. Добавь к салату заправку и еще раз перемешай. На верх выложи фету и в последний раз смешиваем все. Салат готов. Приятного аппетита!

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