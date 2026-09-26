Битва черных посреди ТРЦ: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 6 выпуске

В субботу, 26 сентября, на телеканале СТБ вышел шестой эпизод кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-5, в котором соревнуются профессиональные повара. На этой неделе участники встретили особых гостей, а также прошли испытание своих умений на скорость. В конце их ждала битва черных прямо посреди ТРЦ.

Читай, как прошел 6 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 и кто покинул проект 26 сентября, в материале.

Как прошел 6 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5

Новая неделя на МастерШеф. Профессионалы стартовала с командного испытания, во время которого участники проекта готовили свои блюда для особых гостей. В этом эпизоде ​кухню МастерШеф посетили 15 человек с нарушениями зрения. В рамках испытания повара приготовили для своих гостей по одному основному блюду и десерту.

Как прошел 6 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 / 4 Фотографии

После этого профессионалы прошли индивидуальное состязание, где их умение проверяли на скорость. 17 участников телепроекта получили всего 16 единиц посуды для презентации своих блюд. Самого медленного повара ожидал черный фартук.

Это испытание усложнялось необходимостью продумать блюдо так, чтобы при подаче оно изменило вид, цвет или вкус благодаря использованию горячей жидкости.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 6 выпуске

В конце нового эпизода МастерШеф произошло традиционное сражение черных, на этот раз — посреди одного из столичных ТРЦ.

Участники готовили на кухне проекта, но продавали свои кулинарные творения посетителям торгового центра. Поэтому им пришлось конкурировать не только между собой, но еще и с блюдами других заведений на фудкортах ТРЦ.

Все средства от продаж блюд передадут на благотворительность.

В этом соревновании меньше всех заработал 35-летний киевский шеф-повар Иван Барский, именно он покинул проект в шестом эпизоде ​​МастерШеф.

МастерШеф. Профессионалы 5 выходят каждую субботу в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы сообщали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5.

Фото: телеканал СТБ

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