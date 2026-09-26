Как хранить буряк в погребе, чтобы он всегда оставался свежим: лучшие способы

Свекла — это довольно полезный и неприхотливый овощ. Его легко вырастить даже в очень суровых условиях. При этом хранить буряк дома — довольно просто. Как хранить буряк в погребе и квартире — читай в материале.
Как подготовить свеклу к хранению: инструкция
- Убери буряк в сухую погоду.
- Важно, что за несколько недель до уборки грядки со свеклой ее нужно перестать поливать.
- Растения подкапывай с помощью лопаты, обрежь ботву, оставив ножку длиной 1,5 см.
- Оставь сохнуть буряк на несколько часов. Перед хранением свеклу обязательно перебери. Для этого все подгнившие и поврежденные корнеплоды отбери.
Как хранить буряк в погребе
Погреб или подвал для такого дела самое подходящее место. Температура должна быть в диапазоне от 0ºС до +2ºС. Важно, чтобы уровень влажности не позволял корнеплоду замерзать. Обязательно ложи корнеплод не ниже, чем на 10-15 см от уровня пола.
Как хранить свеклу в ящиках
Лучше всего брать ящики с отверстиями. Например, отлично подойдут пластиковые или деревянные. Выложи свеклу в емкости или смешай ее с картофелем, укладывая ровным слоем сверху. Но лучше все же хранить буряк отдельно от других овощей.
Как хранить свеклу: способы для погреба
- В подвале на картофеле. Свеклу положи поверх клубней.
- В песке. Для этого корнеплоды слоями уложи в ящик без отверстий и слегка пересыпь влажным песком.
- В больших полиэтиленовых пакетах. Для этого их нужно плотно завязать, а когда на стенках пакета появится конденсат, мешки развяжи, оставив небольшое отверстие для испарения лишней влаги.
Как хранить свеклу в квартире: эффективные методы
- Сложи свеклу в полиэтиленовые мешки и помести ее на балкон (остекленный).
- Если нет мешков, возьми деревянные ящики.
- Помести неочищенную свеклу в лоток для овощей и поставь в холодильник. Таким образом овощи можно хранить примерно месяц.
- Заверни плоды в пергамент и помести в холодильник. В таком виде они сохранятся до полугода без потери вкусовых качеств.
- Натри свеклу и оставь в морозильном лотке.
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