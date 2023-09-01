Как хранить буряк в погребе, чтобы он всегда оставался свежим: лучшие способы

Свекла — это довольно полезный и неприхотливый овощ. Его легко вырастить даже в очень суровых условиях. При этом хранить буряк дома — довольно просто. Как хранить буряк в погребе и квартире — читай в материале.
Погреб или подвал для такого дела самое подходящее место. Температура должна быть в диапазоне от 0ºС до +2ºС. Важно, чтобы уровень влажности не позволял корнеплоду замерзать. Обязательно ложи корнеплод не ниже, чем на 10-15 см от уровня пола.
Лучше всего брать ящики с отверстиями. Например, отлично подойдут пластиковые или деревянные. Выложи свеклу в емкости или смешай ее с картофелем, укладывая ровным слоем сверху. Но лучше все же хранить буряк отдельно от других овощей.
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