Як зберігати буряк у погребі, щоб він завжди залишався свіжим: найкращі способи

Буряк — це досить корисний і невибагливий овоч. Його легко виростити навіть за дуже суворих умов. При цьому зберігати буряк у будинку — досить просто. Як зберігати буряк у погребі та квартирі — читай у матеріалі.
Погріб або підвал для такої справи — найкраще місце для буряків. Температура має бути в діапазоні від 0ºС до +2ºС. Важливо, щоб рівень вологості не дозволяв замерзати коренеплоду. Обов’язково потрібно класти буряк не нижче, ніж на 10-15 см від рівня підлоги.
Найкраще брати ящики з отворами. Наприклад, відмінно підійдуть пластикові чи дерев’яні. Виклади буряк у місткості або змішай його з картоплею, укладаючи рівним шаром зверху. Але краще, все ж таки, зберігати буряк окремо від інших овочів.
Раніше ми розповідали, яку зелень посадити на балконі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.