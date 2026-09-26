Як зберігати буряк у погребі, щоб він завжди залишався свіжим: найкращі способи

Буряк — це досить корисний і невибагливий овоч. Його легко виростити навіть за дуже суворих умов. При цьому зберігати буряк у будинку — досить просто. Як зберігати буряк у погребі та квартирі — читай у матеріалі.

Як підготувати буряки до зберігання: інструкція

Збери буряк у суху погоду. Важливо, що за кілька тижнів до збирання грядки з буряком його потрібно перестати поливати. Рослини підкопуй за допомогою лопати, обріж бадилля, залишивши ніжку довжиною 1,5 см. Залиш сохнути буряк на кілька годин. Перед зберіганням буряк обов’язково перебери. Для цього всі підгнилі й пошкоджені коренеплоди відбери.

Як зберігати буряк у погребі

Погріб або підвал для такої справи — найкраще місце для буряків. Температура має бути в діапазоні від 0ºС до +2ºС. Важливо, щоб рівень вологості не дозволяв замерзати коренеплоду. Обов’язково потрібно класти буряк не нижче, ніж на 10-15 см від рівня підлоги.

Як зберігати буряки в ящиках

Найкраще брати ящики з отворами. Наприклад, відмінно підійдуть пластикові чи дерев’яні. Виклади буряк у місткості або змішай його з картоплею, укладаючи рівним шаром зверху. Але краще, все ж таки, зберігати буряк окремо від інших овочів.

Як зберігати буряк: способи для льоху

У підвалі на картоплі. Їх поклади поверх бульб. У піску. Для цього коренеплоди шарами поклади в ящик без отворів і злегка пересип вологим піском. У великих поліетиленових пакетах. Для цього їх потрібно щільно зав’язати, а коли на стінках пакета з’явиться конденсат, мішки розв’яжи, залишивши отвір для випаровування зайвої вологи.

Як зберігати буряки у квартирі: ефективні методи

Склади буряк у поліетиленові мішки та помісти їх на балкон (скляний). Якщо немає мішків, то візьми дерев’яні ящики. Помісти неочищені буряки в лоток для овочів і постав в холодильник. Таким чином, овочі можна зберігати приблизно місяць. Загорни плоди у пергамент і помісти в холодильник. У такому вигляді вони зберігатимуться до півроку без втрати смакових якостей. Натри буряк і залиш в морозильному лотку.

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