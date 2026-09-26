Як зберігати буряк у погребі, щоб він завжди залишався свіжим: найкращі способи

Буряк — це досить корисний і невибагливий овоч. Його легко виростити навіть за дуже суворих умов. При цьому зберігати буряк у будинку — досить просто. Як зберігати буряк у погребі та квартирі — читай у матеріалі.
Як підготувати буряки до зберігання: інструкція
- Збери буряк у суху погоду.
- Важливо, що за кілька тижнів до збирання грядки з буряком його потрібно перестати поливати.
- Рослини підкопуй за допомогою лопати, обріж бадилля, залишивши ніжку довжиною 1,5 см.
- Залиш сохнути буряк на кілька годин. Перед зберіганням буряк обов’язково перебери. Для цього всі підгнилі й пошкоджені коренеплоди відбери.
Як зберігати буряк у погребі
Погріб або підвал для такої справи — найкраще місце для буряків. Температура має бути в діапазоні від 0ºС до +2ºС. Важливо, щоб рівень вологості не дозволяв замерзати коренеплоду. Обов’язково потрібно класти буряк не нижче, ніж на 10-15 см від рівня підлоги.
Як зберігати буряки в ящиках
Найкраще брати ящики з отворами. Наприклад, відмінно підійдуть пластикові чи дерев’яні. Виклади буряк у місткості або змішай його з картоплею, укладаючи рівним шаром зверху. Але краще, все ж таки, зберігати буряк окремо від інших овочів.
Як зберігати буряк: способи для льоху
- У підвалі на картоплі. Їх поклади поверх бульб.
- У піску. Для цього коренеплоди шарами поклади в ящик без отворів і злегка пересип вологим піском.
- У великих поліетиленових пакетах. Для цього їх потрібно щільно зав’язати, а коли на стінках пакета з’явиться конденсат, мішки розв’яжи, залишивши отвір для випаровування зайвої вологи.
Як зберігати буряки у квартирі: ефективні методи
- Склади буряк у поліетиленові мішки та помісти їх на балкон (скляний).
- Якщо немає мішків, то візьми дерев’яні ящики.
- Помісти неочищені буряки в лоток для овочів і постав в холодильник. Таким чином, овочі можна зберігати приблизно місяць.
- Загорни плоди у пергамент і помісти в холодильник. У такому вигляді вони зберігатимуться до півроку без втрати смакових якостей.
- Натри буряк і залиш в морозильному лотку.
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