Врожай буряку: коли потрібно збирати плоди та як правильно це робити — поради

Збір врожаю — трудомісткий, але приємний процес. У зборі найважливіше — правильно обрати термін, за якого овочі будуть стиглими. Сьогодні ми розповімо, коли збирати буряк із грядки, щоб він був смачним та поживним.

Коли збирати буряк із грядки — поради

Буряк отримує найбільшу кількість поживних речовин та значний розмір саме восени, тож збирати його раніше досвідчені городники не рекомендують.

Втім, не потрібно залишати плоди в землі надовго — це може спровокувати хвороби буряку або врожай може потрапити під мороз.

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Оптимальний час збору врожаю буряку — три – чотири місяці. Якщо ти посадив(-ла) плоди пізньостиглого сорту, потрібно зачекати до 135-140 днів, тобто майже п’ять місяців.

Середньостиглий врожай збирають наприкінці серпня та на початку вересня. Викопувати пізньостиглий врожай потрібно наприкінці вересня або в середині жовтня.

Копати буряки потрібно в суху погоду.

Як визначити, чи стиглий буряк

Щоб визначити, чи достиг буряк, потрібно перевірити плоди в кілька простих кроків:

Верхня частина плоду має бути на поверхні землі. Плід має бути великим та важким. Нижнє листя має бути сухим та пожовклим.

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Як правильно викопувати буряк

Щоб не пошкодити плоди, потрібно навчитися правильно викопувати буряк. Для цього зріж листя в буряків, але не викидай! З нього можна приготувати багато поживних страв.

За допомогою вил обережно підкопуй коренеплоди. Після цього обтруси землю з плодів руками, а потім поклади висушуватися.

Як зберігати врожай буряку

Після того, як плоди буряку висохнуть, потрібно розсортувати їх на ранні та пізні. Зберігати різні сорти необхідно окремо один від одного.

Приміщення, в якому зберігатимеш коренеплоди, має бути темним та вологим, з температурою до 3 ℃. Буряк можна зберігати поруч із картоплею.

Найкраще для зберігання підходять льохи, холодильник або засклений балкон.

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