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Врожай буряку: коли потрібно збирати плоди та як правильно це робити — поради

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 14 Вересня 2022, 07:30
Коли збирати буряк з грядки: терміни збирання врожаю
Фото: Unsplash

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