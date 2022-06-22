Город для душі та здоров’я: яку зелень виростити на балконі

Сонечко сяє, весна таки настала, а за нею і літо. Багато людей повертаються в порожні домівки. Тоді хочеться знов повернути зелень в рідний дім. Однак що робити, коли живеш у квартирі, а маленького городика не вистачає для душі?

Робити те, чого так хочеться, і спробувати створити його у себе на балконі, або навіть на вікні. Крім того, у такий спосіб можна спробувати свої сили, потренуватись, а потім вийти у вищу лігу і сіяти хоч гектарами.

Найліпше буде розпочати саме із зелені. Яку краще вибрати для балкона та як її посадити, розповідаємо далі.

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На балконі можна виростити:

кріп;

зелену цибулю;

петрушку;

базилік;

м’яту;

розмарин.

Як посадити зелену цибулю

Існує два способи, й більшості з нас вони відомі — вирощувати у воді або ґрунті.

Щоб посадити цибулю у воду, потрібно спочатку взяти ємність із вузькою горловиною. Потім налити туди води та покласти цибулину так, щоб вона торкалась вологи лише нижньою частиною корінців. Воду змінювати щодня.

Для іншого способу потрібно взяти ґрунт, покласти його в горщик і після цього щільно одна до одної посадити цибулю. Потримати кілька днів у тіні, потім виставити на світло і помірно поливати щодня.

Як посадити кріп

Після покупки насіння його слід промити та покласти на мокру марлю на кілька днів.

Далі посадити в ґрунт на глибині один – два сантиметри, накрити харчовою плівкою та поставити на світло. Потім залишається лише інколи його поливати.

Як посадити петрушку

Порядок дій схожий на саджання кропу. Однак після всіх маніпуляцій варто спочатку залишити горщик з посадженим насінням без плівки у темному місці.

Після того, як з’являться перші паростки, петрушку поставити на свіже повітря з гарним освітленням.

Як посадити базилік

Спочатку потрібно вибрати правильний сорт, який легко можна виростити на балконі. Серед них ліпше віддати перевагу лимонному. Потім узяти ємність об’ємом півтора або два літри, покласти на дно щебінь або інший дренаж шаром у два – три сантиметри та насипати зверху ґрунт.

Далі потрібно вимочувати у воді насіння протягом семи – десяти годин, після цього просушити його на злегка вологій тканині. Садити насінинки можна на відстані шість – вісім сантиметрів у заздалегідь зволожений ґрунт.

Потім можна спокійно накрити все харчовою плівкою та поливати щодня настояною водою.

Як посадити м’яту

Спочатку змішати рівні частини перегною, торфу, піску та городньої землі. Потім потрібно трохи пропекти цю суміш у духовці.

Після цього пересипати все у горщик та зробити невеличкі заглиблення у п’ять сантиметрів. Налити туди трохи води — і можна сіяти насіння м’яти.

Потім обережно загорнути заглиблення землею, накрити харчовою плівкою та поставити у сухе й тепле місце.

Як посадити розмарин

Спочатку потрібно наповнити горщик ґрунтом, поклавши на низ невеличкий шар щебеню. Потім можна сіяти насіння розмарину та прикрити його тонким шаром землі.

Після цього варто поливати його та тримати горщик у сухому й теплому місці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як завести собі город під час війни та що потрібно знати.