Вирощуємо власноруч — як завести собі город під час війни та що потрібно знати

Якщо ви давно хотіли почати вирощувати город, та ніяк не доходили руки — зараз цей час настав.

Через війну, яку росіяни нахабно нав’язали нам, велика кількість українців виїхала з міст у безпечніші села чи на захід країни, тож матиме нагоду трішки попрацювати з родючою землею. А хтось просто захоче вирощувати дрібнички у себе на балконі.

Наразі необхідно намагатися добре і збалансовано харчуватись, щоб мати сили й енергію та уникати ще більшого стресу для організму.

Власний городик — не тільки можливість не купувати в магазині, а й цікавий процес вирощування.

Розбираємо, що потрібно знати та підготувати, щоб завести власний город чи маленьку розсаду.

Вам знадобиться

Для того щоб завести власний город, потрібно мати:

набір садових інструментів (лопатка, граблі, сапа, віничок, культиватор);

мішок ґрунту;

мінеральні добрива;

лійку та пульверизатор;

горщики та іншу посадкову тару.

Що можна сіяти напровесні

Ви можете посіяти овочі. Якщо хочете зробити це одразу у відкритий ґрунт, можна сіяти холодостійкі культури — моркву, редис, кучеряву капусту, ріпу та цибулю-чорнушку.

У ґрунт можна також посадити ярий часник. Важливо, щоб температура ґрунту була 4-10 °С. Культури огірків, кабачків та баклажанів сіються в теплу землю відразу. Розсаду краще не робити, тому що у них слабка коренева система.

На підвіконні ж можна сіяти що завгодно, адже температура повітря вдома це дозволяє.

Найкраще у домашніх умовах росте зелень — шпинат, латук, крес, рукола, кріп та петрушка.

Порада: можна сіяти зелень щотижня, тоді у вас вона буде постійно.

Як правильно посадити

Зручний варіант — торф’яні горщики, але висадка у звичайні також підходить. Перед тим як висівати насіння, полийте землю теплою водою.

Починати посадку можна, коли вода вбереться. На кожен сорт у вас має бути окремий горщик чи інша тара. Щоб посадити, зробіть ямки на однаковій відстані та покладіть туди насіння. Присипте невеликим шаром ґрунту.

Якщо садитимете в торф’яні горщики, спочатку розмочіть їх у мінеральному добриві й дайте висохнути.

У заповнений ґрунтом горщик висадіть насіння і накрийте харчовою плівкою. Так ви зробите міні-парник.

А коли пересаджуватимете у відкритий ґрунт, за три дні робіть активний полив. Так горщики розмокнуть і швидше схопляться у землі.

Як доглядати за розсадою

Ґрунт із розсадою ніколи не має пересихати. Також не можна допускати застою води. Поливання та обприскування паростків робіть із пульверизатора.

Важливою умовою для проростання насіння є освітлення. Ідеальні умови — 12-14 годин яскравого світла на день. Добрива обирайте на власний розсуд.

Також потрібно буде розділити сильніші паростки в окремі горщики.

Це називається пікірування. Його роблять для того, щоб рослини не слабшали через нестачу простору, живлення та освітлення.

Пересадка у відкритий ґрунт

Перед висадкою продезінфікуйте ґрунт. За допомогою розчину мідного купоросу (1 ст. л. на 10 л води), витрачаючи на 1 кв. м 1-1,5 л засобу. Після цього ви можете застосувати органічні добрива. Після всіх процедур слід перекопати землю.

Розсаду з торф’яних горщиків висадити найлегше. Горщик з рослиною опустіть у лунку, присипте ґрунтом. Далі обтисніть його з усіх боків руками й добре полийте.

Із загальної тари розсаду дістають за допомогою лопатки.

Перед тим як викопати рослини, поділіть ґрунт на квадрати, в центрі яких розташовуються саджанці. Підкопайте саджанець та витягніть рослину з грудкою землі. Посадіть у землю, притисніть і рясно полийте.

Коли потрібно пересаджувати

Найчастіше у відкриту землю висаджують культури з початку червня. Відстань між ростками має бути 30-50 см. Вік розсади при пересадці має бути 60 днів.

Важливо: у похмуру погоду розсаду рекомендується висаджувати вранці, а у сонячну — ближче до вечора.

Для томатів — готова розсада має досягати 40 см, мати 7-8 листочків і хоча б одну квіткову кисть.

Перець та баклажани — на рослинах має бути 10-12 листків і кілька бутончиків або зав’язей. У висоту розсада має досягати не менш як 20 см.

Вирощування рослин — корисна справа. Для фізичного здоров’я це вітаміни, а для ментального — спосіб розрядки та відчуття створення.

Якщо ти відчуваєш потребу розрядки, радимо прочитати наш матеріал топ-3 застосунки для медитації.