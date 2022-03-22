Вирощуємо власноруч — як завести собі город під час війни та що потрібно знати

Якщо ви давно хотіли почати вирощувати город, та ніяк не доходили руки — зараз цей час настав.
Через війну, яку росіяни нахабно нав’язали нам, велика кількість українців виїхала з міст у безпечніші села чи на захід країни, тож матиме нагоду трішки попрацювати з родючою землею. А хтось просто захоче вирощувати дрібнички у себе на балконі.
Наразі необхідно намагатися добре і збалансовано харчуватись, щоб мати сили й енергію та уникати ще більшого стресу для організму.
Власний городик — не тільки можливість не купувати в магазині, а й цікавий процес вирощування.
Власний городик — не тільки можливість не купувати в магазині, а й цікавий процес вирощування.
Розбираємо, що потрібно знати та підготувати, щоб завести власний город чи маленьку розсаду.
Для того щоб завести власний город, потрібно мати:
Ви можете посіяти овочі. Якщо хочете зробити це одразу у відкритий ґрунт, можна сіяти холодостійкі культури — моркву, редис, кучеряву капусту, ріпу та цибулю-чорнушку.
У ґрунт можна також посадити ярий часник. Важливо, щоб температура ґрунту була 4-10 °С. Культури огірків, кабачків та баклажанів сіються в теплу землю відразу. Розсаду краще не робити, тому що у них слабка коренева система.
На підвіконні ж можна сіяти що завгодно, адже температура повітря вдома це дозволяє.
Найкраще у домашніх умовах росте зелень — шпинат, латук, крес, рукола, кріп та петрушка.
Найкраще у домашніх умовах росте зелень — шпинат, латук, крес, рукола, кріп та петрушка.
Порада: можна сіяти зелень щотижня, тоді у вас вона буде постійно.
Зручний варіант — торф’яні горщики, але висадка у звичайні також підходить. Перед тим як висівати насіння, полийте землю теплою водою.
Починати посадку можна, коли вода вбереться. На кожен сорт у вас має бути окремий горщик чи інша тара. Щоб посадити, зробіть ямки на однаковій відстані та покладіть туди насіння. Присипте невеликим шаром ґрунту.
Якщо садитимете в торф’яні горщики, спочатку розмочіть їх у мінеральному добриві й дайте висохнути.
Якщо садитимете в торф’яні горщики, спочатку розмочіть їх у мінеральному добриві й дайте висохнути.
У заповнений ґрунтом горщик висадіть насіння і накрийте харчовою плівкою. Так ви зробите міні-парник.
А коли пересаджуватимете у відкритий ґрунт, за три дні робіть активний полив. Так горщики розмокнуть і швидше схопляться у землі.
Ґрунт із розсадою ніколи не має пересихати. Також не можна допускати застою води. Поливання та обприскування паростків робіть із пульверизатора.
Важливою умовою для проростання насіння є освітлення. Ідеальні умови — 12-14 годин яскравого світла на день. Добрива обирайте на власний розсуд.
Також потрібно буде розділити сильніші паростки в окремі горщики.
Також потрібно буде розділити сильніші паростки в окремі горщики.
Це називається пікірування. Його роблять для того, щоб рослини не слабшали через нестачу простору, живлення та освітлення.
Перед висадкою продезінфікуйте ґрунт. За допомогою розчину мідного купоросу (1 ст. л. на 10 л води), витрачаючи на 1 кв. м 1-1,5 л засобу. Після цього ви можете застосувати органічні добрива. Після всіх процедур слід перекопати землю.
Розсаду з торф’яних горщиків висадити найлегше. Горщик з рослиною опустіть у лунку, присипте ґрунтом. Далі обтисніть його з усіх боків руками й добре полийте.
Із загальної тари розсаду дістають за допомогою лопатки.
Із загальної тари розсаду дістають за допомогою лопатки.
Перед тим як викопати рослини, поділіть ґрунт на квадрати, в центрі яких розташовуються саджанці. Підкопайте саджанець та витягніть рослину з грудкою землі. Посадіть у землю, притисніть і рясно полийте.
Найчастіше у відкриту землю висаджують культури з початку червня. Відстань між ростками має бути 30-50 см. Вік розсади при пересадці має бути 60 днів.
Важливо: у похмуру погоду розсаду рекомендується висаджувати вранці, а у сонячну — ближче до вечора.
Для томатів — готова розсада має досягати 40 см, мати 7-8 листочків і хоча б одну квіткову кисть.Перець та баклажани — на рослинах має бути 10-12 листків і кілька бутончиків або зав’язей. У висоту розсада має досягати не менш як 20 см.
Вирощування рослин — корисна справа. Для фізичного здоров’я це вітаміни, а для ментального — спосіб розрядки та відчуття створення.
Якщо ти відчуваєш потребу розрядки, радимо прочитати наш матеріал топ-3 застосунки для медитації.