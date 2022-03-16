Чудовий спосіб розслабитися та керувати стресом: топ-3 застосунки для медитації

Медитація — один із дієвих способів заспокоїти свій розум та психіку у стресові часи. Коли ми займаємося медитацією, то занурюємося у стан безпеки та спокою.

Фізичне розслаблення м’язів призводить до психічного розслаблення і навпаки.

Telegram-канал ТЕД зібрав три застосунки для медитації.

Headspace

Headspace може стати твоїм посібником з практики усвідомленості у повсякденному житті. Медитація вчить розслаблятися, керувати стресом і зосереджувати свою енергію на важливому.

Всього за кілька хвилин на день цей застосунок може допомогти внести баланс у твоє життя.

Headspace пропонує заняття від трьох хвилин, тому не кажи, що в тебе обмаль часу на це.

Medito

Відомо, що заняття медитацією покращують увагу та пам’ять, психічне здоров’я, концентрацію, загальне самопочуття та допомагають краще спати.

Безкоштовний застосунок Medito створений волонтерами, які вірять, що медитація може позитивно змінити життя і ніхто не повинен за це платити.

Зараз, як ніколи, важливо усвідомлено підходити до свого ментального здоров’я та залучати всі способи для боротьби зі стресом, тривогою та іншими негативними станами душі.

Daylio

Безкоштовний застосунок Daylio дає змогу вести особистий щоденник і стежити за своїм настроєм, не вимагаючи друкувати жодного рядка.

Потрібно щодня оцінювати за п’ятибальною шкалою своє самопочуття за допомогою смайликів. Застосунок збирає записані дані й показує їх у статистиці. Так можна краще зрозуміти динаміку власного настрою.

Під час війни всі ми покладаємо сподівання на наших захисників та захисниць, і багатьох із них знаємо особисто. Читай, що робити, якщо твоя близька людина стоїть на захисті України.