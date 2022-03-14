Психологія

Як заспокоїтись та стати опорою для інших — поради людям, чиї близькі зараз захищають Україну

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Березня 2022, 17:00
Рекомендації людям, чиї близькі зараз стоять на захисті України
Фото: Unsplash, Pexels

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