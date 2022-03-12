Психологія

Ігри розуму — чому інформаційні качки нас приваблюють, та як з цим боротися

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Березня 2022, 20:36
Чому люди вірять фейкам
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