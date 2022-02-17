Поради

“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”

Відповідає
Світлана Сліпченко
Світлана Сліпченко

Керівниця VoxCheck

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 17 Лютого 2022, 18:45
Час брати медіаграмотність на озброєння
Фото: Unsplash

Поради

“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”
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Світлана Сліпченко
Світлана Сліпченко
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