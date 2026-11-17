Осінь вже стрімко добігає кінця, на вулиці стає все холодніше та й перший сніг вже побачили жителі багатьох регіонів. Перед настанням суттєвих холодів варто уважно переглянути свій гардероб — ймовірно, що далеко не всі речі з шафи супроводжуватимуть тебе цієї зими.

Обов’язково перевір стан свого зимового взуття, бо теплі та сухі ноги мають бути в пріоритеті. Як вибрати зимові чоловічі кросівки та на що важливо звернути увагу, розповідаємо у нашому матеріалі.

Як вибрати чоловічі кросівки на зиму

Кросівки на зиму мають відповідати характеристикам, які гарантують стійкість взуття до несприятливих погодних умов, таких як мінусові температури, сніг, ожеледиця, крижаний дощ, реагенти тощо.

Перед тим, як купити зимові кросівки чоловічі, зауваж наступне:

матеріал верху — це може бути натуральна шкіра, замша, нубук, високотехнологічні тканини із мембраною. Вуличні кросівки краще підбирати зі шкіри або текстилю із мембраною;

— це може бути натуральна шкіра, замша, нубук, високотехнологічні тканини із мембраною. Вуличні кросівки краще підбирати зі шкіри або текстилю із мембраною; утеплювач буває із штучного хутра або флісу, вовни, мембранних матеріалів. Якщо багато рухаєшся, тоді твій варіант — це легкий утеплювач із мембранних матеріалів, а для холодної зими гарний варіант — це підкладка із натуральної вовни;

буває із штучного хутра або флісу, вовни, мембранних матеріалів. Якщо багато рухаєшся, тоді твій варіант — це легкий утеплювач із мембранних матеріалів, а для холодної зими гарний варіант — це підкладка із натуральної вовни; підошва і протектор у зимових моделях суттєво відрізняються від літніх, бо вони мають забезпечити комфорт у загалом некомфортних умовах. Товщина підошви має бути не менше 2 см, а протектор повинен мати виразний малюнок, який гарантуватиме гарне зчеплення з льодовими та сніжними поверхнями;

у зимових моделях суттєво відрізняються від літніх, бо вони мають забезпечити комфорт у загалом некомфортних умовах. Товщина підошви має бути не менше 2 см, а протектор повинен мати виразний малюнок, який гарантуватиме гарне зчеплення з льодовими та сніжними поверхнями; водонепроникність — це один із найважливіших критеріїв зимових кросівок; модель має бути або із мембранних матеріалів, які не пропустять воду всередину або із натуральної шкіри, обробленої воском чи водовідштовхувальним засобом;

— це один із найважливіших критеріїв зимових кросівок; модель має бути або із мембранних матеріалів, які не пропустять воду всередину або із натуральної шкіри, обробленої воском чи водовідштовхувальним засобом; вага та гнучкість зимового взуття напряму впливатиме як легко та швидко ти зможеш пересуватися в умовах негоди. Модель не має бути важкою та сковувати ногу. Вибирай для активного руху вуличні кросівки із сучасних високотехнологічних матеріалів, вони будуть легшими за класичні моделі зі шкіри та хутра.

Чоловічі кросівки на зиму: які є технології

У сучасному виробництві кросівок найбільш поширеними є наступні технології, запозичені із пошиття професійного взуття для туристичних цілей:

найпопулярніша мембрана GoreTex захищає від води, а також має спеціальну версію для холодів — Insulated Comfort;

захищає від води, а також має спеціальну версію для холодів — Insulated Comfort; матеріал FlashDry відрізняється швидким висиханням та виведенням зайвої вологи;

відрізняється швидким висиханням та виведенням зайвої вологи; підкладка PrimaLoft максимально захищає ноги від вологи та морозу;

максимально захищає ноги від вологи та морозу; антибактеріальна устілка OrthoLite вбирає вологу та нейтралізує неприємний запах;

вбирає вологу та нейтралізує неприємний запах; утеплювач Thinsulate здатний створити повітряний прошарок для утримання тепла навколо стопи, вища щільність утеплювача гарантує кращий захист за нижчих температур;

здатний створити повітряний прошарок для утримання тепла навколо стопи, вища щільність утеплювача гарантує кращий захист за нижчих температур; EVA-підошва — підошви із легкого матеріалу, який не вбирає вологу та не твердіє на морозі, що є особливо важливим під час зимових прогулянок.

Тепер ти знаєш, на що варто звертати уваги під час вибору кросівок чоловічих на зиму. Ці базові характеристики дозволять тобі швидше зорієнтуватися серед великої кількості зимових моделей, представлених на ринку.

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