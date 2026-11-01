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Грошовий манікюр на листопад 2026: нігті, що магнітом притягуватимуть гроші

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Листопада 2026, 13:00 3 хв.
Грошовий манікюр на листопад 2026: відтінки, які відкриють потужний фінансовий потік
Фото Pexels

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