Шокуюча битва чорних: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 в 11 випуску

На телеканалі СТБ вийшов 11 випуск МастерШеф. Професіонали 5, у якому відбулася битва чорних, яка шокувала професіоналів із досвідом. Розповідаємо, чим був цікавий новий епізод кулінарного проєкту та хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 цього тижня.

Як пройшов 11 випуск МастерШеф. Професіонали 5

На новому тижні учасники готували в парах спільну страву, яка мала складатися з рідкої частини та поплавка, що плаватиме у рідині. Пари мали погодити концепцію, а далі – розділити задачі між складовими страви.

Частини страви мали взаємодіяти на рівні смаків, текстур і візуалу. Кожного кухаря з пари судді оцінювали окремо: якщо рідина невдала – чорний фатух отримає той, хто готував саме її, і навпаки.

На другому конкурсі на кухні був справжній Геловін. Кожен кухар готував індивідуальну страву, присвячену одному з персонажів українського фольклору.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 в 11 випуску

Битва чорних виявилася однією із найскладніших за сезон. Учасники отримали коробки-загадки з інгредієнтами для класичних страв. Спочатку завдання звучало просто й зрозуміло, однак одна умова змінила все та шокувала навіть досвідчених кухарів.

За результатами битви чорних МастерШеф. Професіонали 5 в 11 випуску покинув кухар Дмитро Світличний.

Дивись МастерШеф щосуботи о 19:00 на СТБ.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: СТБ

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