По 230 порцій страв на команду: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 8 випуску

На телеканалі СТБ вийшов восьмий випуск МастерШеф. Професіонали-5. На цьому тижні кухарі взяли участь у виїзному випробуванні, позмагалися в індивідуальному конкурсі та створили справжній інсташедевр.

Читай, як пройшов восьмий випуск МастерШеф. Професіонали 5 і хто залишив проєкт 10 жовтня, у матеріалі.

Як пройшов 8 випуск МастерШеф. Професіонали 5

У новому випуску кухарі поїхали до Бучі, де вони готували для 230 школярів із місцевих шкіл — нового покоління українців, які нагадують, що життя попри все переможе.

У Бучі є сучасний кулінарний цех, який збудували коштом Фонду американського філантропа Говарда Баффета. Тому учасники проєкту отримали найсучаснішу техніку та обладнання. Кожна команда у цьому змаганні готувала одразу по 230 порцій страв.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 8 випуску

Під час битви чорних кухарі мали представити справжній інсташедевр. Цього разу вони готували без обмежень, окрім часового. Найкращих обирали підписники сторінки МастерШеф.

За результатами цього голосування визначили дві найкращі страви, автори яких піднялися на балкон. Дві страви, які набрали найменше голосів, оцінювали судді. Це випробування стало останнім для Даніїла Ніколайчука.

8 випуск МастерШеф. Професіонали 5 покинув Даніїл Ніколайчук.

Раніше ми повідомляли, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: телеканал СТБ

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!