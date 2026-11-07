МастерШеф. Професіонали 5: хто покинув проєкт в 12 випуску

На телеканалі СТБ показали 12 випуск МастерШеф. Професіонали 5, в якому кухарі готували страву, якою вони б хотіли пригостити свого першого шефа, а також вчергове змагалися в битві чорних, виконуючи доволі незвичне завдання.

Чим був цікавий новий епізод кулінарного проєкту та хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 12 випуску — розповідаємо в нашому матеріалі.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 12 випуск

На початку нового епізоду учасники проєкту мали символічно віддати шану тим шефам, яким вони завдячують своєю кар’єрою в кулінарії. Завдання було наступним: необхідно приготувати вдосконалену страву, якою кухарі б пригостили своїх перших шефів.

Найкращі страви вийшли у Макса та Крістіни, шеф-ніж за результатами змагання отримав Макс. Чорні фартухи дісталися Артуру та Олексію.

Далі професіонали мали приготувати “страву стерео-продукт”. Для неї необхідно було вибрати одне одному головний інгредієнт з першої фуд-гірки. На другій — розклали продукти для соусу.

Як пояснила ведуча Ольга Мартиновська, з головного інгредієнту треба було приготувати 80% страви.

Після цього випробування чорні фартухи вдягнули Ірина та Андрій.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 в 12 випуску

Учасники повинні були приготувати страву за замовленням умовного гостя, який сам не знає чого хоче. Тож під час випробування побажання до страви могли уточнюватися або замовлення взагалі могло змінитися. Тож страву треба було підлаштовувати до нових вимог прямо під час її приготування.

Після дегустації МастерШеф. Професіонали-5 у 12 випуску покинув шеф-кухар Олексій Краковски. Судді знайшли кістки в його рибі.

Дивись наступний випуск МастерШеф. Професіонали-5 в суботу, 14 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: СТБ

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