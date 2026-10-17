Новий конкурс на проєкті: як пройшов 9 випуск МастерШеф. Професіонали 5

На телеканалі СТБ вийшов девʼятий випуск кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали-5. Цього разу кухарі готували свої страви для знімальної групи, проводили експерименти із кавуном й проходили битву чорних у три раунди.
Читай, як пройшов 9 випуск МастерШеф. Професіонали 5, і хто залишив проєкт 17 жовтня, у матеріалі.
Як пройшов 9 випуск МастерШеф. Професіонали 5
Новий тиждень на проєкті розпочався з того, що учасники готували для знімальної групи МастерШеф — тих, хто залишаються за кадром. Капітанів випробування визначили члени знімальної групи, проголосувавши за двох професіоналів.
За результатами голосування команди очолили Лоана та Макс. Вони сформували наступні команди:
- сині: Лоана, Жора, Гліб, Катерина, Галина, Дмитро та Ірина;
- червоні: Макс, Анастасія, Андрій, Олексій, Крістіна, Артур та Андрюха.
Кухарі мали створити кукінг-бокси — набори для приготування страв з усіма необхідними інгредієнтами та покроковими інструкціями. А знімальна група потім мала самостійно доприготувати страви.
На виконання завдання команди отримали 2,5 години. Після дегустації було таємне голосування за найкращі страви. Перемогли червоні, їхній капітан отримав шеф-ніж, а сині визначили, хто одягне чорний фартух. Чорні фартухи дісталися Глібу та Жорі.
У другому конкурсі кухарі мали за 1,5 години приготувати будь-яку страву з усіх частин кавуна. Як зазначила ведуча Ольга Мартиновська, такого конкурсу ще не було на проєкті.
Одні учасники готували стейки з кавуна, інші поєднали соковиту м’якоть із хлібом, дехто створив із кавуна десерт.
Найкраще впоралася Ірина, чорні фартухи одягнули Андрюха та Дмитро.
Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 9 випуску
На битву чорних у 9 випуску потрапили Гліб, Жора, Андрюха та Дмитро.
— Сьогоднішня битва чорних присвячується швидкості. На вас чекають три раунди готування. У кожному раунді ви готуєте одну страву. А часу буде обмаль. Судді по черзі куштують ваші страви – автори найкращих відразу підіймаються на балкон. Автор найгіршої страви останнього раунду покине проєкт, – пояснила Ольга Мартиновська.
У кожному раунді кухарі отримали обов’язковий інгредієнт, який потрібно використати у страві. У першому раунді це були яйця, далі — спаржа, а наприкінці — зелений манго.
За результатами битви чорних, МастерШеф. Професіонали 5 у 9 випуску покинув Андрюха Гусар.
Наступний випуск МастерШеф. Професіонали 5 вийде в суботу, 24 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ.
Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.
Фото: СТБ
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