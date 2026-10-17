Новий конкурс на проєкті: як пройшов 9 випуск МастерШеф. Професіонали 5

На телеканалі СТБ вийшов девʼятий випуск кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали-5. Цього разу кухарі готували свої страви для знімальної групи, проводили експерименти із кавуном й проходили битву чорних у три раунди.

Читай, як пройшов 9 випуск МастерШеф. Професіонали 5, і хто залишив проєкт 17 жовтня, у матеріалі.

Як пройшов 9 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Новий тиждень на проєкті розпочався з того, що учасники готували для знімальної групи МастерШеф — тих, хто залишаються за кадром. Капітанів випробування визначили члени знімальної групи, проголосувавши за двох професіоналів.

За результатами голосування команди очолили Лоана та Макс. Вони сформували наступні команди:

сині: Лоана, Жора, Гліб, Катерина, Галина, Дмитро та Ірина;

червоні: Макс, Анастасія, Андрій, Олексій, Крістіна, Артур та Андрюха.

Кухарі мали створити кукінг-бокси — набори для приготування страв з усіма необхідними інгредієнтами та покроковими інструкціями. А знімальна група потім мала самостійно доприготувати страви.

На виконання завдання команди отримали 2,5 години. Після дегустації було таємне голосування за найкращі страви. Перемогли червоні, їхній капітан отримав шеф-ніж, а сині визначили, хто одягне чорний фартух. Чорні фартухи дісталися Глібу та Жорі.

У другому конкурсі кухарі мали за 1,5 години приготувати будь-яку страву з усіх частин кавуна. Як зазначила ведуча Ольга Мартиновська, такого конкурсу ще не було на проєкті.

Одні учасники готували стейки з кавуна, інші поєднали соковиту м’якоть із хлібом, дехто створив із кавуна десерт.

Найкраще впоралася Ірина, чорні фартухи одягнули Андрюха та Дмитро.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 9 випуску

На битву чорних у 9 випуску потрапили Гліб, Жора, Андрюха та Дмитро.

— Сьогоднішня битва чорних присвячується швидкості. На вас чекають три раунди готування. У кожному раунді ви готуєте одну страву. А часу буде обмаль. Судді по черзі куштують ваші страви – автори найкращих відразу підіймаються на балкон. Автор найгіршої страви останнього раунду покине проєкт, – пояснила Ольга Мартиновська.

У кожному раунді кухарі отримали обов’язковий інгредієнт, який потрібно використати у страві. У першому раунді це були яйця, далі — спаржа, а наприкінці — зелений манго.

За результатами битви чорних, МастерШеф. Професіонали 5 у 9 випуску покинув Андрюха Гусар.

Наступний випуск МастерШеф. Професіонали 5 вийде в суботу, 24 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: СТБ

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