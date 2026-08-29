МастерШеф. Професіонали 5: хто боротиметься за перемогу і що відомо про учасників

На телеканалі СТБ вийшов другий випуск кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали 5. У результаті відбіркових випробувань було визначено 20 кухарів, які боротимуться за перемогу у новому сезоні. Хто з кухарів пройшов відбір та потрапив на проєкт — читай у нашому матеріалі.

Повний список учасників МастерШеф. Професіонали 5

Олексій Краковский

Вік: 40 років

Місто: Київ

Діяльність: Шеф-кухар

Для Олексія Краковського бути кулінаром — це про створення, про мистецтво, а бути шеф-кухарем — це вміти керувати та конвертувати у гроші це мистецтво.

На переконання Олексія справжня майстерність шеф-кухаря полягає у вмінні розкрити смак продуктів, зробити цей смак незабутнім, а не просто вміти готувати складні страви.

Серед інших уподобань Краковського — подорожі, автомобілі та ендуро.

До своїх найсильніших сторін Олексій відносить гнучкість, імпровізацію та універсальність. Вміє легко адаптуватися та не боїться експериментувати.

Артур Падерін

Вік: 35 років

Місто: Житомир

Діяльність: Шеф-кухар

Для Артура Падеріна професіоналізм полягає в тому, щоб мати гострий ніж, тонко відчувати смак і вміти чути людей.

За допомогою кулінарії Артур показує внутрішній стан та використовує її як навігатор по життю.

Організованість, стресостійкість та запам’ятовування смаків є найсильнішими професійними якостями Падеріна. За межами кухні він любить займатися риболовлею зі спінінгом.

У проєкті Артур хоче вийти за свої рамки та стати сильнішим.

Ірина Петрів

Вік: 29 років

Місто: Жовква/Краків

Діяльність: закінчила роботу су-шефом в тайському ресторані

Для Ірини Петрів кулінарія — це про відчуття балансу смаків, гармонію спецій та вогню. Таке ідеальне поєднання, на думку Ірини, є у тайській кухні.

До своїх найсильніших сторін Петрів відносить креативність, відповідальність та постійне бажання навчатися. У вільний час дівчина любить бігати, кататися на сноуборді та вейкборді.

У МастерШеф Ірина хоче довести собі, що пристрасть і наполегливість можуть привести до мрії.

Катерина Баранник

Вік: 34 роки

Місто: Бахмут/Гроу (Нідерланди)

Діяльність: Су-шеф

Катерина Баранник каже, що мистецтво створювати спогади за допомогою смаку — це і є кулінарія.

На думку дівчини, саме з простих продуктів, уваги до деталей та характеру кухаря народжується справжня гастрономія. Ці принципи Катерина хоче показати на МастерШефі й вдосконалити свою майстерність.

Тонке відчуття смаку, увага до деталей та креативна робота з продуктами є найсильнішими професійними якостями Баранник. У вільний час Катерина любить займатися риболовлею, ходити по гриби та малювати.

Андрій Северенчук

Вік: 35 років

Місто: Київ

Діяльність: Бренд-шеф

Для бренд-шефа ресторану Глек Андрія Северенчука перетворення локального продукту на емоцію і є професіоналізмом. Чоловік багато років займається сучасною українською гастрономією. Має відзнаку Золотий равлик від організації Slow Food та є представником руху.

— Працюю з фермерськими продуктами, сезонними інгредієнтами та локальними виробниками. Також займаюсь гастрономічними проєктами, пов’язаними з культурою української кухні, її історією та сучасною інтерпретацією, — розповідає Андрій.

Своїми найсильнішими професійними якостями Северенчук називає стабільність, стресостійкість та талант.

Максим Пустовіт

Вік: 27 років

Місто: Київ

Діяльність: Шеф-кондитер ресторану Elevato, власник кондитерської школи

Максим Пустовіт вважає кулінарію мистецтвом, побудованим на системності й деталях. Він був учасником восьмого сезону МастерШеф і цей досвід став для нього визначальним.

Пустовіт пройшов шлях від людини, яка сумнівалася у власних силах, до шефа-кондитера, чиї десерти дарують людям емоції.

Найсильнішими професійними якостями називає вміння поєднувати технічність із креативністю та увагу до деталей і емоцій гостя. У вільний час він займається фотографією та відеозйомкою їжі, грає на фортепіано.

Іван Барський

Вік: 35 років

Місто: Маріуполь/Київ

Діяльність: Шеф-кухар ресторану Under Wonder

Іван Барський каже, що для нього кулінарія є його голосом серед усіх бар’єрів.

Іван є уродженцем Маріуполя, останні 14 років живе в Києві, де продовжує свій професійний розвиток.

На МастерШеф він прийшов, щоб продемонструвати власний досвід, професоналізм і довести, що кулінарія є його голосом серед усіх бар’єрів.

Галина Попович

Вік: 34 роки

Місто: Ланчин, Івано-Франківська область

Діяльність: Шеф-кухар

Галина Попович вважає кулінарію легальною можливістю маніпулювати базовими інстинктами. У своїй роботі вона переосмислює українську кухню, додаючи несподівані смаки у традиційні рецепти.

Дівчина прийшла на МастерШеф. Професіонали-5 заради здійснення своєї мрії. Галина хоче перемогти та довести, що модернова українська кухня заслуговує на світове визнання.

Поза кухнею Попович займається змішаними єдиноборствами, джиу-джитсу та грою на барабанах.

Даніїл Ніколайчук

Вік: 23 роки

Місто: Київ

Діяльність: Кухар

Даніїл Ніколайчук вважає, що кожен продукт був створений, аби ним насолоджуватися.

Кухар не любить залишати після приготування велику кількість відходів, бо має переконання, що обрізки чи шкірка можуть стати яскравим інгредієнтом страви.

Ніколайчук каже, що його найсильнішими кухарськими якостями є універсальність та вміння приготувати страву практично з будь-яких продуктів.

Гліб Солоденков

Вік: 25 років

Місто: Одеса

Діяльність: Кухар

На кулінарний телепроєкт Гліб Солоденков прийшов, щоб навчатися і довести, що гідний зайняти місце серед найкращих професіоналів України.

До найсильніших професійних якостей відносить свою адаптивність, жагу до нових смаків та уважність. У вільний від кулінарії час Гліб доглядає за рослинами, грає у відеогри та в пінг-понг.

Андрій Гусар

Вік: 24 роки

Місто: Старокостянтинів/Львів

Діяльність: Шеф-кухар

Для Андрія Гусара кулінарія є одночасно мистецтвом, дисципліною та розвитком. Він вважає кулінарію своїм справжнім покликанням, хоча раніше мріяв стати боксером. Поза роботою хлопець продовжує захоплюватися боксом та грати у відеоігри.

На МастерШеф хоче перевірити себе у найскладніших кулінарних випробуваннях та здобути новий досвід.

Крістіна Брзак

Вік: 29 років

Місто: Київ

Діяльність: Бренд шеф KREMÓVA, блогер

Крістіна Брзак називає кулінарію одним із сенсів свого життя. Дівчина є фіналісткою 14-го сезону МастерШеф. Сьогодні вона працює бренд-шефом закладу KREMÓVA та розвиває власний кулінарний блог.

Крістіна повернулася на телепроєкт, щоб випробувати себе, показати свій професійний ріст.

Дівчина у вільний від роботи час захоплюється вокалом, флористикою та подорожує.

Дмитро Світличний

Вік: 34 роки

Місто: Київ

Діяльність: приватний шеф-кухар

Дмитро Світличний каже, що він “перспективний та голодний” і прагне зробити ще один крок уперед у своїй професії.

Найсильніші професійні якості Світличного — стійкість, наполегливість і вміння ніколи не здаватися. Завдяки цьому чоловік впевнено рухається вперед та шукає нові шляхи для професійного розвитку.

Єлизавета Федорова

Вік: 31 рік

Місто: Одеса

Діяльність: кондитерка в декреті

Єлизавета Федорова вже понад сім років займається кондитерством. У професійну кулінарію дівчина потрапила випадково вже після початку повномасштабної війни.

Улюблене заняття Федорової — приготування десертів та багатоярусних тортів, також вона захопилася приготуванням сніданків й основних страв.

Єлизавета називає своїми найсильнішими професійними якостями охайність, швидке навчання та цілеспрямованість. У вільний від роботи час любить подорожувати.

Ненсі Топко

Вік: 26 років

Місто: Київ

Діяльність: кухар

Для Ненсі Топко бути професіоналкою — це робити красиво навіть те, що ніхто не помітить і тримати рівень навіть тоді, коли немає настрою, натхнення чи оплесків.

Ненсі перемогла у 15-го сезоні МастерШеф. Після перемоги вона також стала випускницею всесвітньо відомої кулінарної школи Le Cordon Bleu.

Топко каже, що її найсильніші професійні якості — відданість справі, стресостійкість та організованість. Серед захоплень дівчини —тайський бокс.

Георгій Шаруєв

Вік: 33 роки

Місто: Київ

Діяльність: шеф-кухар

Георгій Шаруєв одним із своїх головних натхненників називає Масімо Боттуру, який довів, що традиційну кухню можна сміливо переосмислювати.

Чоловік жартує про свою професійну надивленість, кажучи, що вронивши випадково щось вдома на підлогу, він кілька хвилин аналізує, чи не стане це концептом для нової подачі страви.

У вільний від работи час шеф-кухар захоплюється футзалом.

Лоана Буй

Вік: 33 роки

Місто: Одеса

Діяльність: бренд-шеф-кондитерка

Лоана Буй має в’єтнамське коріння, народилася і виросла дівчина в Одесі. У своїй роботі поєднує азійську естетику, українську емоційність та сучасну ресторанну гастрономію.

Дівчина впевнена, що її десерт має врізатися в памʼять, а не просто смакувати. На думку Буй, люди запам’ятовують відчуття та історії, які їм подарував кухар, а не лише їжу.

Поза кухнею дівчина займається у спортзалі, співає караоке в машині, а також не боїться потрапляти у складні ситуації заради нового досвіду.

Ольга Калиновська

Вік: 45 років

Місто: Новояворівськ/Л’Аквіла, Кастель-ді-Сангро (Італія)

Діяльність: шеф-кухарка

Для Ольги Калиновської кулінарія є творчістю та постійним розвитком. Ольга має багаторічний досвід та володіє технікою су-від і сучасними кулінарними методиками.

Поза кухнею шеф-кухарка подорожує та займається спортом.

Ольга каже, що її найсильніші якості як професіонала свої справи — це уважність до деталей, організованість, креативність. Також вона швидко навчається та вміє підтримувати високу якість страв навіть під час дуже динамічного темпу роботу.

Анастасія Завадська

Вік: 27 років

Місто: Кременчук/Київ

Діяльність: власниця мережі закладів Іскра

Анастасія Завадська була суперфіналісткою 14-го сезону проєкту МастерШеф.

Дівчина з 18 років працює у закладах харчування та відкриває їх з нуля. Також Анастасія розвиває власну мережу гастробарів Іскра і знає, чого вартий успіх.

Анастасія прийшла на МастерШеф. Професіонали-5, щоб довести, що їжа може бути справжнім мистецтвом.

Креативність та стресостійкість є найсильнішими професійними якостями дівчини, на її думку.

Вадим Радішевський

Вік: 23 роки

Місто: смт. Східниця

Діяльність: су-шеф

Вадим почав працювати на кухні ще у 16 років, тоді ж зрозумів, що знайшов справу свого життя. Він вже встиг попрацювати у десяти закладах й переконався, що кулінарія є наукою, яку потрібно досліджувати та поширювати.

На думку Радішевського, українська гастрономія досі залишається недостатньо дослідженою. Тож на проєкт він прийшов, щоб продемонструвати багатогранність української кулінарії й самому стати частиною сучасної історії нашої кухні.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі СТБ стартував новий сезон МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: СТБ

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