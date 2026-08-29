Стиль життя

Як навчитися прокидатися без будильника: прості поради для здорового сну

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Серпня 2026, 16:00 5 хв.
Фото до: Як прокидатися без будильника і почуватися бадьоріше: прості кроки
Фото Pexels

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