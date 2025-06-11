Як поза для сну впливає на наше здоров’я: поради, які допоможуть прокидатися без болю

Сон допомагає нашому організму відновитися. Саме тому варто дотримуватися режиму сну, а також обирати правильні та зручні подушки й матраци.

Часто можна проснутися зранку і відчути біль у спині чи шиї, на це також впливає поза сну. Як покращити свій сон завдяки позі для сну розповіла лікарка Тріша Пасріка для The Washington Post.

Як покращити свою позу для сну

Лікарка радить покласти подушку під нижню частину тіла, щоб покращити свій сон.

Як покращити сон тим, хто спить на боці

Треба злегка зігнути ноги та покласти подушку між ними, щоб допомогти вирівняти спину. Це також зменшує тиск на стегна та коліна. Потім треба покласти руку, яка опиняється на ліжку, на протилежне плече, щоб “обійняти” іншу руку.

Така поза краще підтримує шию та спину. Якщо не робити цієї підтримки та спати на боку, вранці можна відчути біль у шиї.

Як покращити сон тим, хто спить на спині

Треба покласти подушку під коліна. Це допомагає розслабити м’язи спини, підтримуючи її природну криву під час сну.

Як покращити сон тим, хто спить на животі

Щоб покращити сон на животі, варто покласти одну подушку під таз. Це може зменшити навантаження на нижню частину спини, надаючи підтримку в тій частині, де хребет прогинається.

Але у цьому випадку треба брати тонку подушку, щоб мінімізувати навантаження на шию та допомогти зберегти прохідність дихальних шляхів.

Якщо у людини апное сну, серцева недостатність або застій в носових ходах, Тріша рекомендує підняти головну частину ліжка на 30-60°, використовуючи додаткову подушку або дві. За її словами, це допоможе зворотному руху носової рідини.

Звісно, звикнути до нової пози сну може бути складно. Для цього знадобиться час. Але це може допомогти у боротьбі з болем після сну.

Як різні пози сну впливають на наше здоров’я

Сон на спині

Спати на спині є найгіршим рішенням для людей з апное. Вважається, що сон на спині може призвести до закриття дихальних шляхів.

Водночас сон на спині рекомендований для немовлят. Також він може бути корисний у боротьбі зі зморшками. Адже часто люди, які сплять на боку чи на животі, провокують швидше виникнення зморшок через те, що обличчя стискається з подушкою.

А ще сон на спині є однією з найкращих поз для вирівнювання хребта та рівномірного розподілу тиску на суглоби.

Сон на боці



Сон на боці найбільше впливає на наші плечові суглоби. Вони можуть боліти, з часом може відчуватися дискомфорт.

Але ця поза може допомогти, якщо вночі виникла печія. У такому випадку кислота у меншій кількості потрапляє зі шлунка в стравохід у людей, які сплять на лівому боці, порівняно з тими, хто спить на правому боці або на спині. Варто зазначити, що симптоми рефлюксу можуть проявлятися не лише як печія (печіння в грудях), а і як неприродний кашель, що може розбудити серед ночі.

Сон на животі



Сон на животі може підвищити симптоми болю в спині. У цій позі людина повертає шию на 90° і створює тиск на хребет. Щоб трішки допомогти, можна спробувати змінити положення подушки, це допоможе уникнути додаткового навантаження на шию та спину.

Інколи нам хочеться подрімати вдень, це варто робити, адже це корисно. Раніше ми розповідали, яку користь має денний сон.

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