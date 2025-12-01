Всесвітній день боротьби зі СНІДом: чи віриш ти у популярні міфи про захворювання? (тест)

1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. ВІЛ та СНІД є великою проблемою сучасності, адже вони майже невиліковні.

ВІЛ можна стримувати спеціальними препаратами, щоб він не переріс у СНІД. Проходити терапію доводиться до кінця життя, адже найменше відхилення від приймання ліків може призвести до стійкості вірусу.

Попри багаторічну боротьбу та просвітницькі заходи й лекції, ця хвороба залишається оповитою різноманітними неприємними для інфікованих міфами. Деякі люди досі бояться їх обіймати чи користуватися одним посудом з інфікованими.

За даними Центру громадського здоров’я, у жовтні 2025 року зафіксували 602 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 205 пацієнтів вперше діагностовано СНІД, 84 людини померли від хвороб, зумовлених СНІДом.

Мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — закликати об’єднати зусилля людей з усього світу для підвищення інформованості про проблему ВІЛ/СНІДу. Треба підтримувати людей і в жодному разі не цуратися їх.

Ми вже розповідали, що таке ВІЛ та СНІД і чи можна вилікуватися від захворювання. Зараз хочемо перевірити, що ти знаєш про ВІЛ та СНІД і чи віриш у популярні міфи.

