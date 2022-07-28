Чоловік повністю подолав невиліковну хворобу: що таке ВІЛ та СНІД, чи лікуються вони та як розпізнати

ВІЛ та СНІД вважаються одними з найстрашніших хвороб, адже вони невиліковні. Так вважалося донедавна. Нині ж відомо, що ВІЛ у дуже рідкісних випадках вдається вилікувати.

Чоловік, у якого в 1980-ті роки діагностували ВІЛ, ймовірно, повністю вилікувався від цього вірусу. В історії медицини це лише четвертий такий випадок.

Чоловік захворів на лейкемію, і йому довелося пересадити кістковий мозок. Донор кісткового мозку мав рідкісну мутацію ДНК, яка несприйнятлива до ВІЛ. Чоловік просить не називати його імені, а медики називають його “пацієнтом із міста надії”, передає ВВС.

Результати аналізів пацієнта перестали показувати вірус, тому чоловік більше не приймає препаратів, необхідних для нейтралізації ВІЛ в організмі.

— Коли 1988 року у мене виявили ВІЛ, як і багато інших тоді, я вважав це смертним вироком. Я ніколи не думав, що доживу до того дня, коли я більше не матиму ВІЛ, — каже він.

Але, хай як дивно, допомогла чоловікові лейкемія — один із видів раку крові. Лікувавши лейкемію, він вилікувався від ВІЛ.

Після пересадки кісткового мозку вірус зникав із тіла пацієнта поступово.

Наразі чоловік перебуває у ремісії вже протягом 17 місяців.

Однак пересадка кісткового мозку не зробить революції в лікуванні ВІЛ, яким на сьогодні у світі заражені близько 38 млн людей. Це дуже складна процедура, яка має великі ризики побічних ефектів. Більшості людей проводити її не можна. Але вчені вивчають можливість впливати на білок CCR5 за допомогою генної терапії.

Що таке ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини вражає здебільшого імунну систему організму. На стадії ВІЛ інфекція перебуває в організмі, що руйнівно впливає на імунну систему, але при цьому не має зовнішніх проявів.

ВІЛ-інфекція передається трьома шляхами:

через кров, виділення та секреторну рідину;

статевим шляхом;

від матері до дитини.

Не можна заразитися ВІЛ через:

рукостискання чи обійми;

чхання чи кашель;

через їжу та посуд;

через укуси комах;

через білизну та одяг;

відвідуючи хворого у лікарні;

користуючись громадською вбиральнею.

Перші два – три місяці після зараження вірус може не проявляти себе у крові, а результати аналізів можуть бути негативними. У цей період хворий не відчуває змін і почувається добре.

Симптоми ВІЛ

ВІЛ не проявляється зовні, але на нього реагує імунітет. Першими сигнали подають лімфовузли. Збільшуються привушні та підщелепні залози. Хворий може відчувати нудоту, втому, біль у м’язах та суглобах.

Лікування ВІЛ

Вилікувати захворювання практично неможливо, але спеціальні препарати допомагають стримувати його. Тоді ВІЛ може не перерости у СНІД. Хворі можуть отримати препарати у СНІД-центрі, лікування проводиться безкоштовно.

Чи можна повністю вилікувати ВІЛ

Першим в історії чоловіком, який зцілився від ВІЛ, став у 2011 році Тімоті Рей Браун — “берлінський пацієнт”. За останні три роки сталося ще три аналогічні випадки, зокрема й “пацієнта з міста надії”. Вчені проводять дослідження, як мутаційний ген впливає на вірус, але поки що ліки проти ВІЛ знайти не вдається.

Втім, у майбутньому це можливо. Адже до 2011 року хвороба вважалася невиліковною, а в історії вже є чотири випадки зцілення. В будь-якому разі хворі на ВІЛ та вчені не втрачають надії.

Що таке СНІД

СНІД — синдром набутого імунодефіциту. Кінцева стадія ВІЛ. Імунітет людини більше не може чинити опір різним захворюванням. Вони прогресують, внаслідок чого настає смерть.

Симптоми СНІД

Якщо ВІЛ може не проявляти себе, то на стадії СНІДу можуть бути різні ознаки. Для цієї стадії характерна пропасниця, діарея, втрата ваги, нічна пітливість. Прояви СНІДу дуже різноманітні, оскільки організм неспроможний впоратися з будь-якою інфекцією.

Антиретровірусна комбінована терапія не виліковує СНІД, вона забезпечує людям з ВІЛ довше, здорове та продуктивне життя завдяки скороченню кількості ВІЛ у крові та збільшенню числа CD4-позитивних клітин.

Ще однією небезпечною хворобою, якою може заразитися будь-хто, якщо не буде обережним, є гепатит B. Раніше ми розповідали, що таке гепатит B та як може допомогти екстрена вакцинація.

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