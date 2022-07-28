Здоров'я та краса

Чоловік повністю подолав невиліковну хворобу: що таке ВІЛ та СНІД, чи лікуються вони та як розпізнати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Липня 2022, 20:00
Що таке ВІЛ та СНІД: симптоми, як передається і чи можна вилікуватись
Фото: Pexels

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