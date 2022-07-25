Під час манікюру, тату та в кабінеті стоматолога: де можна підхопити гепатит B та як убезпечитися

Одна з дуже небезпечних для людини хвороб — гепатит В. Ним можна заразитися на прийомі у стоматолога, в манікюрному салоні чи під час нанесення татуювання.

Про те, де можна підхопити гепатит В та як екстрена вакцинація може зберегти твоє життя, розповіли у МОЗ.

Що таке гепатит B

Гепатит B — інфекція, яка вражає печінку. Захворювання може спричинити серйозне ураження печінки, зокрема, цироз і рак.

Цей вид гепатиту може мати як гострий, так і хронічний перебіг. Більшість людей не помічають жодних симптомів у гострій стадії інфекції, однак у деяких людей можливі:

пожовтіння шкірних покривів та слизових оболонок;

потемніння сечі;

нудота;

блювання;

надмірна втома;

болі в животі.

Як передається гепатит B

Заразитися гепатитом B можна через кров і рідини організму (слина, менструальні/вагінальні виділення, сім’яна рідина). Також захворювання передається від матері до дитини або унаслідок спільного використання інструментів гігієни (голок, лез для гоління, зубних щіток, інструментів для манікюру).

А також під час контакту з інфікованими інструментами в лікарні чи у стоматолога, під час татуювання, пірсингу, шрамування тощо.

Екстрена вакцинація від гепатиту B

Якщо ти заразився(-лася) гепатитом цього типу, можна зробити екстрену вакцинацію. За умови, що раніше ти не був(-ла) вакцинована або був(-ла) не повністю вакцинована.

Також екстрена вакцинація можлива, якщо людина травмувалася предметом, що потенційно міг бути інфікований гепатитом B, або мала незахищений статевий контакт з інфікованим.

Кількість доз та терміни введення вакцини регулюються згідно з інструкцією до неї. Екстрену вакцинацію від гепатиту B роблять рекомбінантною вакциною в перші 24 години після ймовірного зараження.

Щеплення запобігає інфекції та її хронічним наслідкам у 96% випадків.

У МОЗ наголошують: якщо людина не знає, чи є у неї щеплення проти гепатиту B, то краще зробити екстрену вакцинацію. Це не завдасть шкоди здоров’ю, а захворювання на гепатит B може бути смертельно небезпечним.

На здоров’я нашої печінки впливають не тільки різні захворювання, а й спосіб життя і харчування. Раніше ми розповідали, які продукти треба їсти для відновлення печінки.

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