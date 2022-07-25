Здоров'я та краса

Під час манікюру, тату та в кабінеті стоматолога: де можна підхопити гепатит B та як убезпечитися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2022, 16:00
Гепатит В
Фото: Pexels

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