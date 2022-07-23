Очищення та відновлення: які продукти потрібні для здоров’я печінки

Коли починаються проблеми зі шлунком чи печінкою, одразу хочеться перейти лише на вівсянку чи бульйони. Тільки б не боліло так сильно.

Особливо страшно переходити на звичайну їжу після довгого лікування та дієти. Здається, що будь-що може нашкодити.

Проте нутриціологиня Анастасія Голобородько впевнена, що деякі продукти навіть можуть допомогти відновленню після певних хвороб.

Варто лише пам’ятати, що це не панацея, а лише один зі способів підтримати свій організм після лікування. Тому варто почати із систематичного триразового харчування і додавати до нього певні продукти.

Показання мають такі захворювання

жировий гепатоз

синдром Жильбера

печінкова енцефалопатія

посттуберкульоз

гепатит

холецистит не в гострій фазі

всі печінкові проблеми

перевантажена чи запалена печінка

надмірна зайва вага

Які продукти потрібно вводити у раціон

Капустяні

Усі овочі, що відносяться до капустяних, містять у собі сірку та сульфорафан. Ці два елементи сприяють саме детоксу печінки.

До них відносять качана, броколі, брюссельська чи цвітна капуста. Також добре буде додати до раціону руколу, хрін, дайкон, редька, редис, ріпа, шпинат.

Ферментовані овочі

Квашена капуста, кефір або ж йогурти без цукру, що мають бажано рослинну основу, теж мають позитивний вплив не лише на печінку, але й на шлунково-кишковий тракт.

Фосфоліпіди

Також гарно сприятимуть роботі печінки продукти, що містять фосфоліпіди. А саме це стосується рідкого жовтка, субпродуктів, морепродуктів, а також м’яса на кістці.

Також їх можна знайти у водоростях, сої та соняшниковому насінні. Однак у рослинних продуктах фосфоліпідів значно менше, ніж у тваринних.

Буряк

З цим продуктом усе досить просто, оскільки його можна вживати практично у будь-якому вигляді. А користь від нього значна – він містить бетаїн, чистить судини, допомагає засвоювати білок та відновлювати клітини печінки.

Продукти з кислим смаком

Це можуть бути лимони, їх сік чи навіть яблучний оцет. Важливо лише трохи додавати їх у їжу, що містить білок.

Трави та спеції з гірким смаком

До таких можна віднести імбир, руколу, кінзу, куркуму, кумин, фенхель. Це також можуть бути м’ята, хрін, редька, зелена цибуля, петрушка, кріп.

Тому варто взяти собі за звичку не починати свій прийом їжі без додавання якої-небудь цікавої, але корисної спеції.

Часник

Не дарма раніше матусі та бабусі намагались під час хвороби давати дитині до їжі часник. Він діє приблизно як природний антибіотик, може регулювати цукрове навантаження та містить антиоксидант під назвою глутатіон.

Також цей антиоксидант містять такі корисні продукти, як картопля, спаржа, авокадо та популярні паростки.

І також важливо намагатись вживати замість звичної соняшникової олії – оливкову. Якщо тобі цікаво, які ще властивості має цей продукт, то читай, які небезпеки та користь несе олія.

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