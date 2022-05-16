Суперфуд чи джерело усіх хвороб: нутриціологиня пояснює, які небезпеки та користь несе олія

Темна ніч, глибока тиша, і лише одна людина на кухні смажить картопельку. Хто з нас не грішив такою смачною, але очевидно некорисною вечерею? Однак нутриціологиня пояснює, що використання олії може бути як шкідливим, так і корисним.

Анастасія Голобородько розповідає, що соняшникова олія, яка популярна в Україні, може навіть іноді вважатись суперфудом, але про її шкоду теж варто не забувати.

Яка ж різниця у цих двох полярних властивостях продукту в раціоні людини? Все просто — її спосіб використання.

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У чому небезпека соняшникової олії

У раціоні українців соняшникова олія становить 90% рафінованих гідрогенізованих дезодорованих олій. Як стверджує нутриціологиня, у міжнародній нутриціологічній спільноті для них існує навіть спеціальна позначка RBD, що розшифровується як “рафіновані, вибілені, дезодоровані”.

Усі ці складні, на перший погляд, процеси позбавляють олію як кольору та аромату, так і найголовнішого — її користі.

Внаслідок цього вона перетворюється на технічну речовину та може слугувати лише консервантом для продуктів. За таких умов олія може містити трансжири.

Чим небезпечні трансжири

пригнічують здоровий детокс печінки;

знижують рівень тестостерону;

викликають ожиріння та запалення в організмі;

стимулюють аутоімунні захворювання;

призводять до серцево-судинних захворювань;

викликають метаболічний синдром та діабет другого типу.

Чим корисна оливкова олія

У середземноморській культурі існує і своя так звана дієта, що вважається однією з найбільш корисних для здоров’я людини. Однією зі складових раціону є оливкова олія.

Вона менш схильна до окислення та гідрування при нагріванні, ніж інші види олій.

Крім того, в оливковій олії не утворюється значних слідів трансжирних кислот, які є в перероблених чи перегрітих оліях інших видів.

У якому вигляді варто додавати олію в раціон

Тож що ліпше: готувати на нерафінованій олії чи рафінованій? Найбезпечніший варіант для смаження — нерафінована олія. Проте варто не доводити її до задимлення.

В консультаціях я часто використовую терміни “припускати” чи “стір-фрай” (смаження з перемішуванням, коротке смаження, — ред.).

Тому якщо можете менше смажити їжу, то це буде найкращим рішенням. Якщо все-таки хочеться саме підсмаженого, то ліпше зменшити температуру, кількість олії на сковорідці та не доводити продукти до красивої золотавої скоринки.

Якщо до смаку саме соняшникова олія, то смажити на ній страви не варто. Краще використовувати її як заправку готових страв. Зберігати її варто в непрозорому склі зі щільно зачиненою кришкою без доступу світла та кисню.

Хвороби не виникають від “пороблено” — дуже часто за всі процеси ми відповідальні самі.

Ще однією небезпекою у харчуванні нині стали солодощі. Через постійний стрес багато хто з нас відчув потяг до них з більшою силою. Читай, чому солодощі — поганий антистрес і як злізти з цукрової голки.