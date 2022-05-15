Здоров'я та краса

Насамперед потрібно переглянути раціон. Як нормалізувати тестостерон в організмі жінки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Травня 2022, 16:00
Як нормалізувати рівень тестостерону в організмі жінки
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
Михайло Подоляк прокоментував переговори
Подоляк озвучив рецепт перемоги у війні з Росією
12 звичок, що посилюють тривожність
Спосіб життя впливає — 12 звичок, що сприяють тривожності
Паляниця від Євгена Клопотенко
Паляниця вам не полуниця: як приготувати легендарну страву, якої боїться ворог
Азовсталь
Три варіанти порятунку наших воїнів з Азовсталі і як Kalush та Євробачення розізлили Путіна
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ацетонемічний синдром - що це таке та як лікувати
Дитина в’яла та зневоднена? Дізнайся, що таке ацетонемічний синдром та чим допоможе Coca-Сola
Як недостача води в організмі впливає на роботу мозку
Збільшення почуття гніву, розгубленості та втоми. Як наш мозок реагує на недостачу води
Олексій Арестович про емоційний стан українців під час війни
Кожен має перемогти у власній війні — Арестович про психологічний стан українців 
Насамперед потрібно переглянути раціон. Як нормалізувати тестостерон в організмі жінки
Рятуєшся від тривожності солоденьким? Читай, чому це поганий антистрес і як злізти з цукрової голки

Відео
Михайло Подоляк прокоментував переговори

Подоляк озвучив рецепт перемоги у війні з Росією
0:05:16
Азовсталь
Три варіанти порятунку наших воїнів з Азовсталі і як Kalush та Євробачення розізлили Путіна
0:01:18
Фосфорні бомби Азовсталь
Температура горіння 2000-2500°С: окупанти вдарили по Азовсталі з запалювальних або фосфорних бомб
Вибухи у Львівській області
Ракетний удар по Львівщині — Росію розлютила перемога України на Євробаченні
0:02:44
Як відновлюється бізнес під час війни - історії підприємців
Бізнес з нуля: як українські переселенці відроджують свою справу на новому місці
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня
0:03:12
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні
Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні
0:03:28
Віталій Кличко про ситуацію у столиці сьогодні
Відбудувати усе зруйноване житло у Києві за літо: Віталій Кличко про плани та ситуацію у столиці сьогодні
0:04:22
звернення зеленського 14 травня
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:03:08
Ситуація в Миколаєві 14.05.2022
Постійні обстріли, відновлення водопостачання та ситуація на фронті — Кім про новини Миколаївщини
Більше відео
Люко Дашвар - Покров - Надія Матвєєва про книгу
Читати далі
Сила книг, написаних жінкою — Матвєєва порадила українкам прочитати книгу Люко Дашвар

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь