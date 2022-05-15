Насамперед потрібно переглянути раціон. Як нормалізувати тестостерон в організмі жінки

Жіночий організм — це щось унікальне, адже він здатен принести у світ нове життя. В організмі людини міститься багато різних речовин, зокрема гормонів. Вони впливають на розвиток нашого організму.
У жіночому організмі містяться як жіночі, так і чоловічі гормони, зокрема тестостерон. Але іноді надлишок тестостерону негативно впливає жіночий організм.
Лікар-репродуктолог Ольга Романова розповіла, як нормалізувати рівень тестостерону в організмі жінки.
— Тестостерон виробляється в незначних кількостях у яєчниках та корі надниркових залоз. Він є попередником жіночих статевих гормонів естрогенів і саме він багато в чому впливає на статеве дозрівання та сексуальний потяг. Також бере участь у формуванні клітин крові, впливає на м’язову масу, — каже Ольга.
У різному віці у жінки різний рівень тестостерону (вимірюється нмоль на літр):
Надлишок тестостерону викликає симптоми, що впливають на зовнішній вигляд жінки, а також змінюють її характер.
Сигналами про підвищений рівень гормону можуть стати різкі перепади настрою, поява надмірного росту волосся на тілі та випадання волосся на голові, пітливість, вугровий висип, зміна голосу, збільшення ваги та нерегулярні менструальні цикли.
При нестачі тестостерону жінка може відчувати постійну втому, тривожність. Може бути знижений емоційний фон та депресія, а також витончення та сухість шкірних покровів. Це також впливає на міцність кісток, вони стають більш крихкими.
Певна кількість тестостерону потрібна організму жінки для нормального зростання м’язової тканини та кісток. Однак перевищення його концентрації в крові стає причиною зниження синтезу лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормону (ЛГ та ФСГ). Це робить овуляцію неможливою та перешкоджає зачаттю.
Лікар-репродуктолог Ольга Романова розповіла, що насамперед потрібно обмежити споживання тих продуктів, які стимулюють утворення тестостерону.
Зміна дієти є одним із найефективніших способів підтримання здорового рівня тестостерону, каже експертка.
Зміна дієти є одним із найефективніших способів підтримання здорового рівня тестостерону, каже експертка.
У тандемі зі здоровим способом життя, нормалізацією сну та правильними фізичними навантаженнями є важливим комплексом для природної нормалізації рівня тестостерону та утримання його рівня під контролем.
Арахіс, фундук, мигдаль, імбир, часник, устриці, мідії підвищують тестостерон. Червоне вино, алкоголь і всі субпродукти ускладнюють роботу печінки, яка за великих навантажень просто не може утилізувати тестостерон з організму.
До їх складу входять амінокислоти, які стимулюють утворення тестостерону, особливо якщо до цього є схильність.
Продукти, що стимулюють підвищення надлишкового утворення інсуліну можуть призвести до підвищеного утворення тестостерону.
Продукти та препарати, які штучно підвищують серотонін, снодійні, заспокійливі, а також банани, солодкі молочні продукти. Вони активізують вироблення пролактину, який у 80% починає стимулювати активне утворення тестостерону.
Чорний чай, кава та інші енерготоніки підвищують вироблення катехоламінів (адреналіну) у надниркових залозах, який стимулює підвищення рівня тестостерону та інсуліну. Це не означає, що їх зовсім не можна пити, але жінкам із підвищеним рівнем тестостерону ці напої краще обмежити.
М’ясо птиці та печінка, свинина, куплені в магазині. На деяких фермах часто використовують штучні гормони (стероїди), які не лише прискорюють ріст тварини, а й залишаються у самих продуктах.
Таким чином, турбуючись про здоров’я, купуючи дієтичну курятину, дівчата підвищують рівень тестостерону.
Треба завжди слідкувати за своїм здоров’ям і звертатися до спеціаліста, якщо відчуваєш дискомфорт. Раніше ми розповідали про жіноче здоров’я під час війни.