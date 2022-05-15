В первую очередь нужно пересмотреть рацион. Как нормализовать тестостерон в организме женщины

Женский организм — это нечто уникальное, ведь он способен принести в мир новую жизнь. В человеческом организме содержится много разных веществ, в том числе и гормонов. Они влияют на жизнедеятельность нашего организма.

В женском организме содержатся как женские, так и мужские гормоны, в частности тестостерон. Но иногда избыток тестостерона негативно влияет на женский организм.

Врач-репродуктолог Ольга Романова рассказала, ка нормализовать уровень тестостерона в организме женщины.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Тестостерон вырабатывается в незначительных количествах в яичниках и коре надпочечников. Он является предшественником женских половых гормонов эстрогенов и именно он во многом влияет на половое созревание и сексуальное влечение. Также участвует в формировании клеток крови, влияет на мышечную массу, — говорить Ольга.

Норма тестостерона в организме у женщин

В разном возрасте у женщины разный уровень тестостерона (вымеривается нмоль на литр):

13-15 лет — 0, 36-1,54;

15-18 лет — 0,49-1,70;

18-50 лет — 0,52-1,72 (во время беременности может быть в 3-4 раза выше);

50+ лет — 0,46-1,18.

Симптомы при избытке и недостатке тестостероне

Избыток тестостерона вызывает симптомы, влияющие на внешний вид женщины, а также меняющие ее характер.

Сигналами о повышенном уровне гормона могут стать резкие перепады настроения, появление избыточного роста волос на теле и выпадение волос на голове, потливость, угревая сыпь, изменение голоса, увеличение веса и нерегулярные менструальные циклы.

При недостатке тестостерона женщина может испытывать постоянную усталость, тревожность. Может быть пониженный эмоциональный фон и депрессия, а также истончение и сухость кожных покровов. Это также влияет на прочность костей, они становятся более хрупкими.

Чем опасен избыток и недостаток гормона

Определенное количество тестостерона требуется организму женщины для нормального роста мышечной ткани и костей. Однако превышение его концентрации в крови становится причиной снижения синтеза лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона (ЛГ и ФСГ). Это делает овуляцию невозможной и препятствует зачатию.

Как нормализовать уровень тестостерона у женщин

Врач-репродуктолог Ольга Романова рассказала, что в первую очередь нужно ограничить те продукты, которые стимулируют образование тестостерона.

Изменение диеты является одним из наиболее эффективных способов поддержания здорового уровня тестостерона.

В тандеме со здоровым образом жизни, нормализацией сна и правильными физическими нагрузками они являются важным комплексом для естественной нормализации уровня тестостерона и удержания его уровня под контролем.

Продукты, которые могут повысить тестостерон

Орехи.

Арахис, фундук, миндаль, имбирь, чеснок, устрицы, мидии повышают тестостерон. Красное вино, алкоголь и все субпродукты усложняют работу печени, которая при больших нагрузках просто не в состоянии вывести тестостерон из организма.

Спортивные добавки для увеличения мышечной массы и силы.

В их состав входят аминокислоты, которые стимулируют образование тестостерона, особенно, если к этому есть предрасположенность.

Сладкое.

Продукты, которые стимулируют повышение избыточного образования инсулина, могут привести к повышенному образованию тестостерона.

Продукты, повышающие серотонин.

Продукты и препараты, которые искусственно повышают серотонин: снотворные, успокоительные, а также бананы, сладкие молочные продукты. Они активизируют выработку пролактина, который в 80 % начинает поддерживать активное образование тестостерона.

Энерготоники.

Черный чай, кофе и другие энерготоники повышают выработку катехоламинов (адреналина) в надпочечниках, который стимулирует повышение уровня тестостерона и инсулина. Это не значит, что их вовсе нельзя пить, но женщинам с повышенным уровнем тестостерона эти напитки лучше ограничить.

Мясо.

Мясо птицы и печень, свинина, купленные в магазине. На некоторых фермах часто используют искусственные гормоны (стероиды), которые не только ускоряют рост животного, но и остаются в самих продуктах.

Таким образом, заботясь о здоровье и покупая диетическую курятину, девушки повышают свой уровень тестостерона.

Нужно всегда следить за своим здоровьем и обращаться к специалисту, если испытываешь дискомфорт. Раньше мы рассказывали о женском здоровье во время войны.