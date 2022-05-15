В первую очередь нужно пересмотреть рацион. Как нормализовать тестостерон в организме женщины

Женский организм — это нечто уникальное, ведь он способен принести в мир новую жизнь. В человеческом организме содержится много разных веществ, в том числе и гормонов. Они влияют на жизнедеятельность нашего организма.
В женском организме содержатся как женские, так и мужские гормоны, в частности тестостерон. Но иногда избыток тестостерона негативно влияет на женский организм.
Врач-репродуктолог Ольга Романова рассказала, ка нормализовать уровень тестостерона в организме женщины.
— Тестостерон вырабатывается в незначительных количествах в яичниках и коре надпочечников. Он является предшественником женских половых гормонов эстрогенов и именно он во многом влияет на половое созревание и сексуальное влечение. Также участвует в формировании клеток крови, влияет на мышечную массу, — говорить Ольга.
В разном возрасте у женщины разный уровень тестостерона (вымеривается нмоль на литр):
Избыток тестостерона вызывает симптомы, влияющие на внешний вид женщины, а также меняющие ее характер.
Сигналами о повышенном уровне гормона могут стать резкие перепады настроения, появление избыточного роста волос на теле и выпадение волос на голове, потливость, угревая сыпь, изменение голоса, увеличение веса и нерегулярные менструальные циклы.
При недостатке тестостерона женщина может испытывать постоянную усталость, тревожность. Может быть пониженный эмоциональный фон и депрессия, а также истончение и сухость кожных покровов. Это также влияет на прочность костей, они становятся более хрупкими.
Определенное количество тестостерона требуется организму женщины для нормального роста мышечной ткани и костей. Однако превышение его концентрации в крови становится причиной снижения синтеза лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона (ЛГ и ФСГ). Это делает овуляцию невозможной и препятствует зачатию.
Врач-репродуктолог Ольга Романова рассказала, что в первую очередь нужно ограничить те продукты, которые стимулируют образование тестостерона.
Изменение диеты является одним из наиболее эффективных способов поддержания здорового уровня тестостерона.
Изменение диеты является одним из наиболее эффективных способов поддержания здорового уровня тестостерона.
В тандеме со здоровым образом жизни, нормализацией сна и правильными физическими нагрузками они являются важным комплексом для естественной нормализации уровня тестостерона и удержания его уровня под контролем.
Арахис, фундук, миндаль, имбирь, чеснок, устрицы, мидии повышают тестостерон. Красное вино, алкоголь и все субпродукты усложняют работу печени, которая при больших нагрузках просто не в состоянии вывести тестостерон из организма.
В их состав входят аминокислоты, которые стимулируют образование тестостерона, особенно, если к этому есть предрасположенность.
Продукты, которые стимулируют повышение избыточного образования инсулина, могут привести к повышенному образованию тестостерона.
Продукты и препараты, которые искусственно повышают серотонин: снотворные, успокоительные, а также бананы, сладкие молочные продукты. Они активизируют выработку пролактина, который в 80 % начинает поддерживать активное образование тестостерона.
Черный чай, кофе и другие энерготоники повышают выработку катехоламинов (адреналина) в надпочечниках, который стимулирует повышение уровня тестостерона и инсулина. Это не значит, что их вовсе нельзя пить, но женщинам с повышенным уровнем тестостерона эти напитки лучше ограничить.
Мясо птицы и печень, свинина, купленные в магазине. На некоторых фермах часто используют искусственные гормоны (стероиды), которые не только ускоряют рост животного, но и остаются в самих продуктах.
Таким образом, заботясь о здоровье и покупая диетическую курятину, девушки повышают свой уровень тестостерона.
Нужно всегда следить за своим здоровьем и обращаться к специалисту, если испытываешь дискомфорт. Раньше мы рассказывали о женском здоровье во время войны.