Второй брак императрицы: когда выходят серии популярной романтической дорамы

Азиатские сериалы (дорамы) продолжают завоевать любовь телезрителей по всему миру. Ноябрь только начался, но, похоже, самая громкая премьера в мире романтических дорам этого месяца уже состоялась. 3 ноября на платформе Disney+ показали первые эпизоды сериала Второй брак императрицы (Императрица, вышедшая замуж повторно).

В нашем материале рассказываем о дате выхода серий и сколько эпизодов в новой корейской дораме.

Второй брак императрицы: график выхода серий

Южнокорейская дорама Второй брак императрицы имеет 10 серий, премьера сериала состоялась в начале месяца на платформах Disney+ и Hulu. Эпизоды романтического фэнтези будут выходить по следующему графику:

3 ноября — 1-4 серии;

— 1-4 серии; 11 ноября — 5-6 серии;

— 5-6 серии; 18 ноября — 7-8 серии;

— 7-8 серии; 25 ноября — 9-10 серии.

Сюжет дорамы Второй брак императрицы

Новый корейский сериал в жанре роментези рассказывает о приключениях здравомыслящей императрицы Навье из Восточной империи. В ее жизни все было хорошо до тех пор, пока муж Навье не изменил ей с бывшей рабыней по имени Рашта.

Теперь император Совьеша требует развода, однако Навье ошеломляет тем, что просит разрешения у мужа на новый брак. Умная императрица стремится изменить свою судьбу и выстроить отношения с лидером конкурирующего Западного королевства Хайнри.

Сериал Императрица снова выходит замуж является экранизацией популярного веб-романа, написанного южнокорейским автором под псевдонимом Alphatart.

Актерский состав сериала Императрица выходит замуж второй раз

Главные роли в романтическом фэнтези исполнили популярные южнокорейские актеры.

Императрицу Навье сыграла 42-летняя актриса и модель Син Мина. Ее первого мужа, императора Совьеша — 44-летний актер и модель Чу Джихун. Принца Хайнри телезрители будут видеть в исполнении 37-летнего Ли Джонсока, а бывшую рабыню Рашту играет 33-летняя Ли Се Ен.

Императрица, вышедшая замуж повторно: трейлер

Официальный трейлер был обнародован на YouTube-канале платформы Hulu в середине сентября. Из ролика продолжительностью почти 1 минуту 50 секунд мы узнаем о вызовах, с которыми сталкивается Навье, а также видим невероятно красивые пейзажи.

Известно, что главными местами съемок стали локации в Чехии и Германии, в частности, в местных дворцовых комплексах.

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Фото: скриншот с YouTube

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